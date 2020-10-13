Фото ⟩ В центре Уфы появился памятник клещу Валере

В российском городе появился необычный памятник клещу Валере. Кличка насекомого - это отсылка к некогда популярному мему. Об этом пишет Esquire.
Автором является Олег Чегодаев, который называет себя "амбассадором Уральских гор". Камень для изготовления постамента привезен с вершины горы Дунан Суйган. Клещ отлит из серебра 925-й пробы. Мужчина заплатил за эту работу 10 тысяч рублей (110 евро). Кличка насекомого отсылает к известному старому мему.
"Я просто, как и ты, хочу жить!" - написано на памятной табличке.
Автор утверждает, что отлитых в металле скульптур клеща нет больше нигде в мире, а установку памятника - это своего рода эксперимент.
"Самый главный посыл арт-объекта - не нужно бояться делать прививку от энцефалита, осень - самое время для того, чтобы обезопасить себя, клещ не виноват, что он переносит эти заболевания", - цитирует Олега портал.
Чегодаев указывает, что клещ - один из символов Уральских гор. Мужчина уверен, что не бывает плохих животных, а его поведение продиктовано самой природой.
Кличка клеща — это отсылка к некогда популярному мему. https://t.co/NjjOgXRrwV— Esquire Russia (@esquireru) October 13, 2020