Похищение, угрозы убийства и бегство от полиции. В Даугавпилсе задержаны двое мужчин

2 октября в 1:30 в Даугавпилсском крае двое мужчин проникли в квартиру мужчины 1957 года рождения и, применив физическую силу, нанесли пострадавшему телесные повреждения средней тяжести с целью заполучить желаемую информацию.

После избиения пострадавшего поместили в багажник автомобиля и увезли в лесной массив, где мужчины продолжили физическое воздействие. К лицу не только применили физическую силу, но и, пригрозив огнестрельным оружием, высказали угрозы в убийстве.

После событий в лесу мужчины поместили пострадавшего в транспортное средство и начали движение, однако, заметив на дороже наряд Госполиции, они приняли решение начать бегство. В результате бегства водитель не справился с управлением и автомобиль попал в аварию.

Полиции удалось выяснить, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Кроме того, оказалось, что у машины вырезан VIN-номер, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение, а когда он пришел в себя, полиция смогла выяснить, что произошло ночью 2 октября.

В среду, 14 октября, стражам порядка удалось выяснить и задержать подозреваемых - мужчин 1976 и 1986 годов рождения, ранее судимых.

У одного из подозреваемых во время обыска по месту жительства было найдено использованное в преступлении огнестрельное оружие и боеприпасы.