По делу о наследстве актера Алексея Баталова предъявлено обвинение в мошенничестве

Актрисе Наталии Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
Известно, что фигурантов дела задержали.
После смерти Алексея Баталова его наследство должны были получить родные, но позже вдова артиста Гитана Леонтенко и дочь Баталова Мария написали заявление в полицию о том, что актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин обманом получили нотариальные доверенности на управление всем имуществом семьи.
Цивин утверждает, что доверенность на него оформил сам Баталов. В ходе следствия выяснилось, что у Леотенко и дочери актера обманным путем были отобраны две квартиры, мастерская Баталова, крупная сумма денег и доля в четырехкомнатной квартире.
Следственный комитет (СК) завел дело о мошенничестве.
Напомним, народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов умер в 2017 году. Брат актера, писатель Михаил Ардов говорил, что наследство получит его жена Гитана Леонтенко.
Наталия Дрожжина и Михаил Цивин