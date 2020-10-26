По делу о наследстве актера Алексея Баталова предъявлено обвинение в мошенничестве

Известно, что фигурантов дела задержали.

После смерти Алексея Баталова его наследство должны были получить родные, но позже вдова артиста Гитана Леонтенко и дочь Баталова Мария написали заявление в полицию о том, что актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин обманом получили нотариальные доверенности на управление всем имуществом семьи.

Цивин утверждает, что доверенность на него оформил сам Баталов. В ходе следствия выяснилось, что у Леотенко и дочери актера обманным путем были отобраны две квартиры, мастерская Баталова, крупная сумма денег и доля в четырехкомнатной квартире.

Следственный комитет (СК) завел дело о мошенничестве.

Напомним, народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов умер в 2017 году. Брат актера, писатель Михаил Ардов говорил, что наследство получит его жена Гитана Леонтенко.