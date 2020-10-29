10 фактов о латвийском сериале "Пропавшие без вести"

1. Съемки сериала "Пропавшие без вести" продолжались полтора месяца. Сериал состоит из восьми серий, каждая - продолжительностью около 50 минут. В сериале снимались (даже в эпизодических ролях) выдающиеся, полюбившиеся зрителям латвийские актеры, а также молодые таланты. В актерский ансамбль вошли Юрис Жагарс, Кристина Неварауска, Резия Калниня, Никлавс Курпниекс, Гиртс Яковлевс, Мартиньш Вилсонс, Мартиньш Калита, Николай Шестак, Наталья Живец, Инесе Пуджа, Лелде Дреймане, Хенрийс Арайс, Яна Хербста, Элизабете Мария Бранте и многие другие.

2. В сериале используются два языка - латышский и русский. Например, Константин, следователь из Санкт-Петербурга, разговаривает на русском языке. По мнению режиссера Влада Ковалева и продюсера Лелде Ковалевой это придает происходящему в сериале аутентичность и достоверность, поэтому примерно треть диалогов, где в основном задействован Константин, происходят на русском языке.

"Мы стремились отобразить реальную среду, по возможности избежать создания искусственных, невозможных в реальной жизни ситуаций. Поэтому Константин, прибывший из Санкт-Петербурга в Латвию для расследования дела, разговаривает с жителями латвийского городка на русском языке, что соответствует реальной жизни", - поясняет Лелде Ковалева.

премьера сериала "Пропавшие без вести" ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

3. Одна из главных сюжетных линий отображает жизнь Айнарса, роль которого исполнил Мартиньш Вилсонс. В сериале снимались целых три представителя семьи Вилсонс. Кроме известного актера Мартиньша Вилсонса мы увидим в эпизодических ролях его брата Эрика и племянника, тоже Мартиньша.

4. Мартиньш Вилсонс и Мартиньш Калита исполняют роль Айнарса в различные периоды его жизни. Мартиньшу Калите с помощью грима меняли форму носа, чтобы придать больше сходства с Мартиньшем Вилсонсом. Поэтому Калите приходилось являться за три часа до начала съемок, чтобы гримеры успели сделать его как можно более похожим на Вилсонса.

5. Героиню Резии Калнини в юности играет ее племянница Линда Калниня, удивительно похожая на Резию. Резия так сроднилась со съемочной командой, что предложила провести часть съемок у себя дома. Там были сняты сцены, ставшие завязкой действия – знакомство главного героя, следователя уголовной полиции Санкт-Петербурга Константина, с его будущей женой Анной, впоследствии пропавшей без вести.

6. Автор изданной год назад книги "Пропавшие без вести" и продюсер сериала Лелде Ковалева идею создания сериала вынашивала 6 лет. Во время написания романа при создании образов она пользовалась распечатанными фотографиями актеров, которые, по ее мнению, должны были исполнять в сериале роли действующих лиц. Среди этих актеров были также Андрис Кейшс и Гиртс Яковлевс, согласившиеся на участие в сериале.

7. Большинство элегантных предметов одежды, которые мы видим в сериале на исполнительницах женских ролей, принадлежали автору романа и продюсеру сериала Лелде Ковалевой. Одежда, переданная ею безвозмездно для экранизации романа, в процессе съемок была залита "кровью" и искромсана. Но Лелде не огорчена: “Это, безусловно, стоило того, так как помогло осуществить мою мечту и достигнуть реальных результатов”.

8. Актриса Лиепайского театра Элизабете Мария Бранте, исполнившая в сериале дочь главного героя (актер Мартиньш Вилсонс) в начале съемок занималась закадровой фотосъемкой. Лелде Ковалева, заметив актрису уже в первые дни съемок, решила, что она идеально подходит для одной из главных ролей.

9. В сериале есть эпизоды, отображающие воспоминания героев. Для съемок воспоминаний из девяностых использовался настоящий автомобиль службы скорой помощи, предоставленный Рижским мотор-музеем.

10. Сценарий сериала "Пропавшие без вести" содержит некоторые несовпадения с содержанием одноименного романа, которые, безусловно, заметят читатели. Так, большинство персонажей получило латышские имена, изменены также диалоги, а характеры некоторых действующих лиц были подкорректированы под актеров. Например, персонаж романа Владимир, уставший от жизни неудачник, в сериале предстает уверенным в себе, энергичным Валдисом - близким по духу актеру Юрису Жагарсу.