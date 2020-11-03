"Изуродовать вообще легче, чем родить": Собчак высказалась о теракте в Вене

"То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками "Аллаху акбар!" носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, и то, что происходило во Франции - это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман, и всех тех, кто считал и считает, что политика "умиротворения агрессора" может сработать", - написала Ксения.

По мнению Собчак, следует отстаивать общечеловеческое представление о цивилизации и мире - "иначе этот мир просто разрушат".

"Теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы "обезобразить" лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение - вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией?" - поинтересовалась она.

Ксения добавила, что оказалось очень легко спровоцировать исламистов-экстремистов и "устроить кровавый террор".

"Разрушить, убить, изуродовать вообще легче, чем родить, создать и украсить", - подытожила она.