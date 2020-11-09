Видео ⟩ Девушка обнаружила, что парень ей изменяет благодаря еле заметной детали на фото

24-летняя американка опубликовала в TikTok видео, где показывает, как рассекретила изменника. Согласно ее словам, мужчина прислал ей селфи, сделанное во время поездки на автомобиле. Кинш всего-лишь внимательно посмотрела на фото и увидела в отражении солнцезащитных очков своего возлюбленного, что рядом с ним в пассажирском кресле сидит другая девушка.

"Парень, с которым я встречалась четыре года, прислал мне фотку того, как он мне изменяет. Дамы, проверяйте отражение в солнцезащитных очках своих бойфрендов", - написала Кинш.