Видео ⟩ Девушка обнаружила, что парень ей изменяет благодаря еле заметной детали на фото

Пользовательница TikTok Сидни Кинш обнаружила, что ее парень ей изменяет благодаря мелкой детали на фото. Видео разоблачения за несколько дней собрало 1,8 миллиона просмотров.
24-летняя американка опубликовала в TikTok видео, где показывает, как рассекретила изменника. Согласно ее словам, мужчина прислал ей селфи, сделанное во время поездки на автомобиле. Кинш всего-лишь внимательно посмотрела на фото и увидела в отражении солнцезащитных очков своего возлюбленного, что рядом с ним в пассажирском кресле сидит другая девушка.
@sydneykinsch
check the reflection in your boyfriend’s sunnies ladies ✨ #fyp♬ original sound - Mandy Patinkin and Kathryn G
"Парень, с которым я встречалась четыре года, прислал мне фотку того, как он мне изменяет. Дамы, проверяйте отражение в солнцезащитных очках своих бойфрендов", - написала Кинш.
Позднее ее уже бывший парень попробовал оправдаться: он сказал, что рядом с ним сидела девушка его друга. В итоге Кинш узнала, что за последний месяц ее парень встречался, по меньшей мере, с пятью разными девушками.