Президент в День Лачплесиса пожелал сильной воли, ответственности и единства

"День Лачплесиса - это день крупнейшей военной победы латвийской армии. Каждый год 11 ноября мы чтим латвийских солдат, которые в войне за независимость сумели защитить молодое латвийское государство", - сказал президент в видеообращении.

Левитс отметил, что условия, в которых сражалась армия, были суровыми и даже безнадежными. Латвийская земля была разорена, свирепствовали болезни, голод, но мечта о собственном государстве исполнилась.