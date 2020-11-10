Вт, 10.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

Президент в День Лачплесиса пожелал сильной воли, ответственности и единства

Эгил Левитс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В День Лачплесиса президент Латвии Эгил Левитс пожелал гражданам сильной воли, ответственности и единства.

"День Лачплесиса - это день крупнейшей военной победы латвийской армии. Каждый год 11 ноября мы чтим латвийских солдат, которые в войне за независимость сумели защитить молодое латвийское государство", - сказал президент в видеообращении.

Левитс отметил, что условия, в которых сражалась армия, были суровыми и даже безнадежными. Латвийская земля была разорена, свирепствовали болезни, голод, но мечта о собственном государстве исполнилась.

"И сегодня мы, преодолевая сложности нашего времени, должны проявить сильную волю, быть ответственными и едиными. Поэтому давайте в День Лачплесиса зажжем огоньки каждый в своем окне", - сказал Левитс.

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