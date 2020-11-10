В Армению прибыло командование российских миротворцев

На аэродроме Эребуни (российская авиабаза в Армении) во вторник, 10 ноября, приземлились три самолета российской военно-транспортной авиации, доставившие "бронетранспортеры, бронеавтомобили, средства связи" и более 80 военнослужащих из состава будущих миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Ранее, как сообщили агентству "Интерфакс" в Минобороны России, на этот же аэродром прибыли офицеры командования миротворцев.

В соответствии с соглашением, о котором в ночь на 10 ноября сообщили лидеры Азербайджана, Армении и России, миротворческий контингент России в Карабахе будет состоять из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Миротворцы разместятся на линия разграничения в Нагорном Карабахе как минимум на пять лет. Соглашение может быть продлено по согласиюи сторон.

Спор о турецких миротворцах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вместе с российскими в Карабахе будут работать и турецкие миротворцы. При этом он сослался на пятый пункт соглашения, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России. Это заявление опровергли как пресс-секретарь премьер-министра Армении, так и в российском МИД. "Заявление президента Азербайджана о том, что в миротворческой миссии будут участвовать турецкие военнослужащие, не соответствует действительности", - заявила Мане Геворкян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" также подчеркнула, что речь идет исключительно о российских миротворцах.