В Армению прибыло командование российских миротворцев

Первые из почти двух тысяч миротворцев прибыли на российскую авиабазу в Армении. Проводится переброска бронетехники и средств связи. В Москве и Ереване отрицают участие Турции в миротворческой миссии.
На аэродроме Эребуни (российская авиабаза в Армении) во вторник, 10 ноября, приземлились три самолета российской военно-транспортной авиации, доставившие "бронетранспортеры, бронеавтомобили, средства связи" и более 80 военнослужащих из состава будущих миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
В соответствии с соглашением, о котором в ночь на 10 ноября сообщили лидеры Азербайджана, Армении и России, миротворческий контингент России в Карабахе будет состоять из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Миротворцы разместятся на линия разграничения в Нагорном Карабахе как минимум на пять лет. Соглашение может быть продлено по согласиюи сторон.
Спор о турецких миротворцах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вместе с российскими в Карабахе будут работать и турецкие миротворцы. При этом он сослался на пятый пункт соглашения, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России. Это заявление опровергли как пресс-секретарь премьер-министра Армении, так и в российском МИД. "Заявление президента Азербайджана о том, что в миротворческой миссии будут участвовать турецкие военнослужащие, не соответствует действительности", - заявила Мане Геворкян.
Тем временем на сайте президента Азербайджана появилась видеозапись разговора азербайджанского лидера Ильхама Алиева с с президентом РФ Владимиром Путиным во время подписания соглашения о перемирии. В беседе, в частности, упоминаются турецкие миротворцы. Алиев, как следует из видеозаписи, упомянул, что будут образованы две миротворческие миссии – и российская, и турецкая. Путин его поправлять не стал.