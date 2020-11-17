Вт, 17.11.2020
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Кришьянис Кариньш

Правозащитник из Белгорода рассказал об особых условиях для Ефремова

Михаил Ефремов

ФОТО: REUTERS/Maxim Shemetov/scanpix

16 ноября к Михаилу Ефремову в белгородское СИЗО №3 пришел первый посетитель - адвокат Андрей Алешкин. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

С ним артист сейчас возобновил сотрудничество. Ефремов находится в СИЗО уже неделю. Особых посетителей у него нет. 

Председатель ОНК Белгородской области Наталья Сокольская объяснила, что сейчас Ефремову лучше отдохнуть от всеобщего внимания, к тому же из-за коронавируса посещения СИЗО ограничены.

Правозащитник Аркадий Бармин заметил: "Никуда не денется ваш Михаил Олегович: посидит, сколько нужно, да и выйдет себе спокойно. Колония, где он будет отбывать наказание, можно сказать, элитная. Опасных рецидивистов там нет, порядки лояльные".

Он заметил, что там же сидели Кокорин и Мамаев, им даже футбольные матчи разрешили проводить. Бармин полагает, что и Ефремову пойдут навстречу, обеспечат особые условия, будут обращаться уважительно.

Член ОНК Олег Анфиногенов также заметил, что там прекрасные условия - в отрядных помещениях есть санузел, спальни и отопление. Заключенные получают качественное питание и медицинскую помощь. Работа в колонии тоже не самая тяжелая.

Напомним, Михаил Ефремов должен сейчас находится на карантине в СИЗО. Ему там надо провести две недели. Сейчас у Михаила Олеговича четверо защитников, но пока неизвестно в каком составе они дойдут до нового суда.

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