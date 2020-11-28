Тихановская приглашена на инаугурацию Байдена

"У нас запланирована встреча с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу", - указала в интервью Тихнаовская.

Никаких официальных сообщений от Белого дома в тот вечер еще не было, так как там, как известно, еще работает администрация нынешнего президента США Дональда Трампа.

Сам Джо Байден ранее уже сообщал, что процедура передачи власти началась, в свою очередь Дональд Трамп в конце недели дал понять, что поддержит ожидаемое 14 декабря голосование выборщиков и покинет пост президента США, если в ходе него будет избран Байден. Свое поражение на выборах он по-прежнему не признает.

В интервью "БелСат" Тихановская также признала, что в Вильнюсе уже создан универсальный координационный центр, в рамках которого начаты расследования преступлений, которые совершили на территории Беларуси работники так называемых "правозащитных учреждений" и которые в самой Беларуси не расследуются.