Тихановская приглашена на инаугурацию Байдена

Либер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приглашена на церемонию инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена, заявила она сама в интервью телеканалу "БелСат".
"У нас запланирована встреча с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу", - указала в интервью Тихнаовская.
Никаких официальных сообщений от Белого дома в тот вечер еще не было, так как там, как известно, еще работает администрация нынешнего президента США Дональда Трампа.
Сам Джо Байден ранее уже сообщал, что процедура передачи власти началась, в свою очередь Дональд Трамп в конце недели дал понять, что поддержит ожидаемое 14 декабря голосование выборщиков и покинет пост президента США, если в ходе него будет избран Байден. Свое поражение на выборах он по-прежнему не признает.
В интервью "БелСат" Тихановская также признала, что в Вильнюсе уже создан универсальный координационный центр, в рамках которого начаты расследования преступлений, которые совершили на территории Беларуси работники так называемых "правозащитных учреждений" и которые в самой Беларуси не расследуются.
Многие из пострадавших от репрессий режима Лукашенко белорусов, по ее словам, сейчас находятся на реабилитации в Чехии. Лидер белорусской оппозиции призвала ООН направить в Беларусь группу мониторинга, но в то же время она признала, что попытки реализовать эту идею пока блокируются.