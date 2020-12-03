Рекордные 930 случаев Covid-19 за сутки: подробности

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 396 новых случаев Covid-19, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3317 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 137 новых случаев, а общее количество заболевших за 14 дней достигло 859 жителей.

Заболеваемость Covid-19 стремительно продолжает распространяться в Крустпилсском крае и расположенном рядом Екабпилсе.

За последние сутки в Крустпилсском крае было зарегистрировано 38 новых пациентов, а общее количество пациентов в крае за последние две недели достигло 71 человека. В Екабпилсе выявлено 26 новых случаев заражения, а общее количество случаев за 14 дней увеличилось до 68 человек.

Также в Резекне за прошедшие сутки было зарегистрировано 26 новых случаев, а в Резекненском крае - 13 инфицированных, общее количество пациентов за последние две недели выросло до 137 человек в Резекне и 50 человек в Резекненском крае соответственно.

В Кекавском крае за сутки было зарегистрировано 23 новых случая, а в Марупском крае - 18. Общее количество заболевших за последние две недели достигло 176 человек в Кекавском крае и 154 человека в Марупе соответственно.

16 новых пациентов зарегистрированы в Краславском крае, а также в Даугавпилсском крае, 14 - в Огрском крае, 13 - в Юрмале, а по 12 новых пациентов в Елгавском и Саласпилсском краях.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3317, Даугавпилсе - 859, Елгаве - 353, Юрмале - 213, Кекавском крае - 176, Марупском крае - 154, Резекне - 137, Саласпилсском крае - 115, а также Салацгривском крае - 111 жителей.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о количестве жителей в краях по фактическому проживанию в 2019 году и данных SPKC о заболевших за последние 14 дней в самоуправлениях Латвии,

показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 395,1. 5

В 23 самоуправлениях этот показатель выше, а в девяти он превышен на 50%.

Если подсчитать количество заболевших на 100 000 населения за последние 14 дней после произошедших накануне изменений, оно является самым высоким в Салацгривском, Вараклянском, Акнистском и Крустпилсском краях, Даугавпилсе, Марупском и Кекавском краях, Елгаве, а также в Ауцеском крае.

14-дневный уровень заболеваемости на 100 000 жителей - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровни заболеваемости на территориях с разным населением и не указывающий на конкретное количество случаев.