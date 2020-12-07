Господдержка бизнеса и жителей во вторую волну Covid-19 составит 1,5 млрд евро

Он подчеркнул, что в общей сложности господдержка во время кризиса Covid-19 составит около 3 млрд евро. Половина из этих денег была выделена для смягчения кризиса в первую волну пандемии в первой половине года, и примерно столько же выделено на улучшение ситуации в оставшиеся месяцы этого года и далее - до 2023 года.

По словам Яроцкиса, господдержка выделяется в разных формах - как в виде прямого предоставления средств, так и в виде отсрочки налоговых платежей.

На сегодняшний день налоговые каникулы предоставлены на общую сумму в 300 млн евро.

Государственная помощь различным отраслям также предоставляется из программы госбюджета "Средства для непредвиденных случаев", из которой на сегодняшний день в общей сложности было выделено 1,2 млрд евро. Из этой суммы 985 млн евро было выделено в первую волну Covid-19, а 229 млн евро - во вторую.

Финансовое учреждение развития Altum на сегодняшний день в связи с кризисом Covid-19 предоставило поддержку в размере 683 млн евро.

Яроцкис также упомянул, что государство предусмотрело 150 млн евро на займы самоуправлениям для реализации инфраструктурных проектов, находящихся в стадии высокой готовности.