Рената Литвинова заразилась коронавирусом

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой - как важно беречь друг друга, - я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", - написала Литвинова в Instagram.