Вт, 8.12.2020
Наш общий приоритет - ограничить пандемию. Этого можно добиться, послушав экспертов. И жители доверяют решениям, которые логически обоснованы и основаны на науке. Даниэль Павлютс, депутат Сейма
Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Актриса и режиссер Рената Литвинова заразилась Covid-19. Об этом она сообщила в соцсетях. 

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой - как важно беречь друг друга, - я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", - написала Литвинова в Instagram.

Режиссер Рената Литвинова недавно закончила работу над проектом серии видеоинтервью с артистами. В них российские знаменитости рассказывали о том, как переживают пандемию.

В проекте приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина и другие.

Напомним, 27 октября Telegram-канал Mash сообщил, что 44-летняя Земфира заразилась коронавирусом. Канал утверждал, что певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест, который оказался положительным. После этого она отправилась на домашний карантин. 

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