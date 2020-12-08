Рената Литвинова заразилась коронавирусом

Актриса и режиссер Рената Литвинова заразилась Covid-19. Об этом она сообщила в соцсетях.
"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой - как важно беречь друг друга, - я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", - написала Литвинова в Instagram.
Режиссер Рената Литвинова недавно закончила работу над проектом серии видеоинтервью с артистами. В них российские знаменитости рассказывали о том, как переживают пандемию.
В проекте приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина и другие.
Напомним, 27 октября Telegram-канал Mash сообщил, что 44-летняя Земфира заразилась коронавирусом. Канал утверждал, что певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест, который оказался положительным. После этого она отправилась на домашний карантин.