За похищение своих детей арестована латвийская певица Ladybird

Напомним, ранее отец детей Майкл Ларсен создал аккаунт в Instagram, в котором обратился к общественности за помощью в поиске своих детей Анники и Райана. Мужчина указал, что последний раз малышей видели вместе с Татьяной.

28 ноября Ларсен сообщил, что возбуждено уголовное дело.

"Выдано судебное постановление, в котором указано, что опекуном является отец. Это означает, что объективный судья отдал распоряжение, на которое были причины", - утверждал мужчина.

На этой неделе журнал "Kas Jauns?" опубликовал беседу с Ladybird, которая призналась, что была арестована за похищение своих детей и провела в заключении неделю. Она указала, что дети сейчас с отцом.

"Нельзя встречаться, нельзя приближаться к дому, в котором они [дети - прим. ред.] живут. На ноге GPS-устройство, которое указывает место моего нахождения. Мне можно связываться с детьми только с помощью платформы Zoom, но пока у меня это не получилось", - призналась Татьяна.

Издание также сообщило, что идет подготовка к разводу.

Сама певица в соцсетях активности не проявляет. На своей Facebook-странице Татьяна указала, что живет в Гонконге, а в закрытом профиле в Instagram местом жительства является Калифорния.