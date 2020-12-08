Вт, 8.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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За похищение своих детей арестована латвийская певица Ladybird

Tatjana Šihmuratova (Ladybird)

ФОТО: Sejas.lv

Некогда популярная латвийская певица Ladybird (наст. имя - Татьяна Шихмуратова) находится под арестом. Женщину обвиняют в похищении своих детей. Об этом пишет издание "Kas Jauns?".

Напомним, ранее отец детей Майкл Ларсен создал аккаунт в Instagram, в котором обратился к общественности за помощью в поиске своих детей Анники и Райана. Мужчина указал, что последний раз малышей видели вместе с Татьяной. 

28 ноября Ларсен сообщил, что возбуждено уголовное дело. 

"Выдано судебное постановление, в котором указано, что опекуном является отец. Это означает, что объективный судья отдал распоряжение, на которое были причины", - утверждал мужчина. 

На этой неделе журнал "Kas Jauns?" опубликовал беседу с Ladybird, которая призналась, что была арестована за похищение своих детей и провела в заключении неделю. Она указала, что дети сейчас с отцом. 

"Нельзя встречаться, нельзя приближаться к дому, в котором они [дети - прим. ред.] живут. На ноге GPS-устройство, которое указывает место моего нахождения. Мне можно связываться с детьми только с помощью платформы Zoom, но пока у меня это не получилось", - призналась Татьяна. 

Издание также сообщило, что идет подготовка к разводу. 

Сама певица в соцсетях активности не проявляет. На своей Facebook-странице Татьяна указала, что живет в Гонконге, а в закрытом профиле в Instagram местом жительства является Калифорния. 

Ladybird оставила Латвию в 2008 году. Некоторое время она жила в Англии, а потом в Китае. В 2017 году у нее родился сын, а после дочь.

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