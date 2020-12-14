Видео ⟩ В Даугавпилсском театре провели читку пьесы о белорусских протестах. Почему это важно?

О популярности пьесы

За несколько месяцев пьесу "Обиженные. Беларусь(сия)" поставили и читали в самых разных странах мира - в более чем 50 театрах в Варшаве, Стокгольме, Киеве, Вильнюсе, США, Великобритании и Ирландии.

Пьеса переведена на 19 языков, меньше чем за три месяца ее читали и ставили уже больше ста раз. Учитывая это, пьеса может претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса.

Автор пьесы признался, что не представлял, какой успех ждет его работу: "Удивительно, как покатился этот снежный ком, - рассказывает он. - Я отправил текст своему знакомому театральному критику и переводчику Джону Фридману. Он предложил это прочитать нескольким американским театрам. А когда те согласились, дальше я уже не принимал какого-либо особого участия. Стало ясно, что многие держат руку на пульсе - их волнует, что происходит в Беларуси. Я очень рад, что есть такая солидарность, что эта пьеса помогает понять эмоции белорусов прямо от нутра. И помогает всем нам быть вместе в это трудное время".

О читке в Даугавпилсском театре

"Я много слышал о Даугавпилсском театре, - рассказал Курейчик. - Его знают в Минске. И я очень рад, что читка будет понятна не только жителям Даугавпилса, но и белорусам. Читок на русском языке пока не так много, поэтому их смотрят с огромным интересом. Уверен, что и ваша читка вызовет большой резонанс, и это очень ценно".

Читка пьесы "Обиженные. Беларусь(сия)" в Даугавпилсском театре ФОТО: Михаил Рыжков

Руководитель и режиссер Даугавпилсского театра Олег Шапошников рассказал "Чайке", как впервые познакомился с текстом пьесы и принял решение о читке.

"Мы - театр, а не агитбригада, - рассказал он, - и для меня было бы неприемлемо, если бы читка имела однозначную политтрактовку. Тогда мы бы ввязались в какую-то грязную историю. Для меня, прежде всего, было важно, как выглядит литературный материал. И, когда я его прочел, мне захотелось, чтобы мы с актерами его реализовали.

Он выглядит, как хорошая современная драматургия. У всех персонажей интересный и живой язык. В нем есть историческая правда и есть художественный вымысел, что тоже важно. И, в конце концов,

материал злободневный, болезненный, острый. То есть, в нем есть все составляющие, чтобы вообще ставить что-то на сцене.

(...) Речь не о том, что мы все нейтральны, и у нас нет никакой своей позиции. Просто театр, как организация, не может быть политизирован, не может выступать от имени какой-то одной стороны, как бы нам ни казалось, что все очевидно. А этот текст как раз предполагает столкновение взглядов, предполагает, что каждый может занять свою позицию".

Олег Шапошников ФОТО: Джейна Саулите

Также Олег рассказал, чем для коллектива Даугавпилсского театра стала читка.