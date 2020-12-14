Видео ⟩ В Даугавпилсском театре провели читку пьесы о белорусских протестах. Почему это важно?

3 декабря в Даугавпилсском театре прошла читка (аналог классического спектакля с той разницей, что актеры держат в руках текст) пьесы белорусского драматурга Андрея Курейчика "Обиженные. Беларусь(сия)", посвященной протестам в Беларуси. Коллектив театра подчеркивает, что мероприятие стало своеобразным актом поддержки белорусов в сложившемся в стране политическом кризисе.
О пьесе
В пьесе семь героев. Среди них есть как узнаваемые - Александр Лукашенко (в пьесе его зовут "Старый") и его младший сын Николай ("Юный"), Светлана Тихановская ("Новая"), так и собирательные. Так, прототип "Мертвого" - первый погибший во время протестов Александр Тарайковский.
Автор пьесы Андрей Курейчик - белорусский драматург, сценарист, продюсер и режиссер, автор сценариев к фильмам "Любовь-морковь", "Движение вверх", "Елки" и другим. Накануне читки в Даугавпилсском театре он дал интервью даугавпилсскому изданию "Чайка".
Он рассказал: "Кадры гибели Тарайковского облетели весь мир - когда он один стоял перед шеренгой силовиков, а они его расстреляли прямо в упор. Что касается другого персонажа по имени Позитивная, которая считает, что можно все изменить - это наша Маша Колесникова, которая сейчас в тюрьме. С другой стороны, это также собирательный образ белорусской женщины, ставшей символом белорусской революции".
Автор рассказал, что в пьесе попытался собрать вместе людей, которые повлияли на все эти события - как политиков, так и простых людей. Тех, кто "за", и кто "против":
"Я попытался их собрать, проанализировать, дать им слово - их слово, не мое. Я искал реальные тексты, их позиции, и завязал их в один драматургический узел. (...) Лукашенко на четыре дня выключил интернет и устроил кровавую баню, когда семь тысяч человек прошли через пытки. Но долго эту информацию он скрывать не смог - пришлось включить интернет, и в сеть вылились эти жуткие истории. Я их собрал. (...)
О создании пьесы
Андрей Курейчик признался, что впервые писал пьесу по реальным событиям, участником которых стал он сам.
"Я начал писать в 20-х числах августа - тогда началась самая горячая стадия протестов: аресты, насилие на улицах Беларуси, шок, - рассказывает писатель. - Я не политик. Единственный органичный мне способ реакции - отразить все это в драматургии.
(...) Мне было важно понять, почему белорусы проснулись именно в этом году, что же такого произошло. 26 лет подряд они были покорными и существовали в рамках предложенных им правил. И мне кажется, что эта революция случилась потому, что люди вдруг увидели какой-то свет в конце туннеля, перспективу, захотели жить иначе и ради этого объединились. Они увидели, что
Люди объединились не против, а за что-то новое, что-то светлое. Проснулась сама нация, национальное самосознание. У нас, в отличии, например, от стран Балтии, была спячка со всеми этими сказками про Советский союз, где нет никаких национальностей, все живут в каком-то интернационале и работают на коммунистическую идею. И вот это все рухнуло".
О популярности пьесы
За несколько месяцев пьесу "Обиженные. Беларусь(сия)" поставили и читали в самых разных странах мира - в более чем 50 театрах в Варшаве, Стокгольме, Киеве, Вильнюсе, США, Великобритании и Ирландии.
Автор пьесы признался, что не представлял, какой успех ждет его работу: "Удивительно, как покатился этот снежный ком, - рассказывает он. - Я отправил текст своему знакомому театральному критику и переводчику Джону Фридману. Он предложил это прочитать нескольким американским театрам. А когда те согласились, дальше я уже не принимал какого-либо особого участия. Стало ясно, что многие держат руку на пульсе - их волнует, что происходит в Беларуси. Я очень рад, что есть такая солидарность, что эта пьеса помогает понять эмоции белорусов прямо от нутра. И помогает всем нам быть вместе в это трудное время".
О читке в Даугавпилсском театре
"Я много слышал о Даугавпилсском театре, - рассказал Курейчик. - Его знают в Минске. И я очень рад, что читка будет понятна не только жителям Даугавпилса, но и белорусам. Читок на русском языке пока не так много, поэтому их смотрят с огромным интересом. Уверен, что и ваша читка вызовет большой резонанс, и это очень ценно".
Руководитель и режиссер Даугавпилсского театра Олег Шапошников рассказал "Чайке", как впервые познакомился с текстом пьесы и принял решение о читке.
"Мы - театр, а не агитбригада, - рассказал он, - и для меня было бы неприемлемо, если бы читка имела однозначную политтрактовку. Тогда мы бы ввязались в какую-то грязную историю. Для меня, прежде всего, было важно, как выглядит литературный материал. И, когда я его прочел, мне захотелось, чтобы мы с актерами его реализовали.
Он выглядит, как хорошая современная драматургия. У всех персонажей интересный и живой язык. В нем есть историческая правда и есть художественный вымысел, что тоже важно. И, в конце концов,
(...) Речь не о том, что мы все нейтральны, и у нас нет никакой своей позиции. Просто театр, как организация, не может быть политизирован, не может выступать от имени какой-то одной стороны, как бы нам ни казалось, что все очевидно. А этот текст как раз предполагает столкновение взглядов, предполагает, что каждый может занять свою позицию".
Также Олег рассказал, чем для коллектива Даугавпилсского театра стала читка.
"Читка этой пьесы - это и наша позиция. Прежде всего - тех актеров, которые в ней участвовали. Мы много обсуждали во время подготовки. И мы одинаково солидарны.
Над людьми, которые имеют право на собственное, отличное от какого-то директивного, мнение. Это недопустимо, и тут не может быть разногласий.
Но если смотреть глобально, то мы хотим говорить о гуманизме. Ведь сейчас насилие развито повсеместно, и оно приобретает все более глобальные масштабы. Тем важнее и интереснее этот текст. Если жители какой-то страны громят магазины или бросают в полицию гранаты - это тоже насилие, и оно также недопустимо.
Разогнанный театр Янки Купалы
И второе, чего я не могу не сказать. Меньше года назад Даугавпилсский театр единственный в Латвии заключил договор с Национальным театром Беларуси имени Янки Купалы. Театром, который одним из первых подвергся репрессиям. Когда в августе поступали первые новости, что уволили его директора, я был уверен, что это недоразумение. Когда актеры заявили, что уйдут вместе с ним, я ожидал, что на высшем уровне это тут же решится. Но то, чем это закончилось - для меня по сей день шок.
Как директор государственного театра, я ничем не могу оправдать то, что в наши дни уничтожают национальный театр - только за то, что люди высказали свое мнение. Мы с ребятами договорились, что
Вот это совершенно точно было важно для нас.
Обращение к зрителям
Далеко не все, особенно русскоязычные Латвии, поддерживают белорусские протесты. Поэтому Олег Шапошников обратился к публике:
"Я хочу обратиться к людям, которые будут смотреть этот проект. К сожалению, мы знаем, какую противоречивую реакцию он способен вызвать. Кто бы что ни написал на эту тему, заранее можно сказать, какой полярной будет реакция. (...) Поэтому мы призываем своих зрителей не становиться частью этой чудовищной мясорубки. Мы все должны научиться слышать друг друга.
(...) Никто сейчас не готов к какому-то однозначному решению. Но надо начинать говорить и развязывать этот узел. Не рубить его, а именно развязывать. И если мне позволено обратиться к тем, кто посмотрит нашу читку, то я хотел бы призвать размножить убеждение в том, что надо разговаривать и слышать все стороны. Это то, чего не хватает для решения любого конфликта, хотя, кажется, это такая простая истина. Только так можно найти решение.
И если этой читкой мы внесем свою маленькую лепту в процесс налаживания диалога или поиска компромисса, чтобы кровь перестала литься, то мы, как театр, сможем считать, что хорошее дело сделали.
И еще очень хочется верить, что не за горами то время, когда мы примем у себя Национальный театр Беларуси, и сами поедем туда со своими спектаклями".
Видео: читка пьесы Андрея Курейчика "Обиженные. Беларусь(сия)" в Даугавпилсском театре