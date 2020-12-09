Фото ⟩ 62-летняя Мадонна сделала первую в своей жизни татуировку

Американская поп-звезда Мадонна сделала первую татуировку. Серию фотографий из салона певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
На первых снимках розоволосая певица запечатлена в маске на кушетке в тату-студии. На следующих кадрах виден процесс нанесения минималистичной наколки на запястье звезды. Тату представляет собой небольшую надпись LRDMSE - первые буквы имен ее шестерых детей: Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.
"Впервые сделала тату…………. #семья", - подписала Мадонна публикацию. В комментариях к посту поклонники восхитились поступком звезды.