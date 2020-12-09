Ср, 9.12.2020
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Эгил Левитс, президент Латвии
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Фото ⟩ 62-летняя Мадонна сделала первую в своей жизни татуировку

ФОТО: Reuters

Американская поп-звезда Мадонна сделала первую татуировку. Серию фотографий из салона певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

На первых снимках розоволосая певица запечатлена в маске на кушетке в тату-студии. На следующих кадрах виден процесс нанесения минималистичной наколки на запястье звезды. Тату представляет собой небольшую надпись LRDMSE - первые буквы имен ее шестерых детей: Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

"Впервые сделала тату…………. #семья", - подписала Мадонна публикацию. В комментариях к посту поклонники восхитились поступком звезды.

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