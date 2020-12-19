Сб, 19.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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Прокуратура требует запретить песню Моргенштерна "Я съел деда" и несколько аниме-сериалов

ФОТО: https://www.instagram.com/morgen_shtern/?hl=ru

Суд в Петербурге принял к производству пять исков прокуратуры с требованием запретить в России несколько японских аниме-сериалов, а также песню Моргенштерна "Я съел деда". Об этом пишет BBC. 

"Песню "Я съел деда" суду, вероятно, тоже придется прослушать, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия", - говорится в сообщении Колпинского суда.

Всего поступило пять исков, в которых суд просят признать запрещенными несколько песен и мультфильмов, в том числе популярное японское аниме "Тетрадь смерти". Об этом пишет РБК.

Прокуратура просит заблокировать 49 ссылок в интернете, по которым можно найти эти произведения. Известно, что дела приняты к производству.

Кроме "Тетради смерти" в списке фигурируют такие аниме, как "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Наруто" и "Эльфийская песнь".

"Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений, также в списке", - рассказали в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Главной причиной запретов называют "жестокость, убийства и насилие" в аниме-сериалах. 

Что касается трека Моргенштерна, то специалисты пока не сделали выводы о  вредоносности песни, потому суду придется ее прослушать. 

Издание "Коммерсантъ" пишет, что в песне "усмотрели признаки экстремизма". 

Случай с Моргенштерном не исключительный. Ранее власти уже пытались запретить, например, творчество группы "Кровосток" и песню петербургского проекта "Барто". 

Сам артист в интервью Юрию Дудю объяснял, что ни о каком насилии речи не идет - это просто шутка.

Мемологи, то есть люди, которые изучают мемы, склоняются к тому, что все пошло от знакомой многим еще с советских времен фразы "Дед доест". Раньше ее использовали иронично, чаще всего в сочетании с изображением неаппетитной еды. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Два года назад этот мем превратился в "я съел деда", говорит главный редактор сайта Memepedia Азат Саттаров: "Изначально фразу "Я съел деда" писали на картинке с изображением Гоши из сериала "Универ". И поскольку это постирония, связи между ними нет никакой. Позже речевая конструкция стала самостоятельным мемом.

Ее использовали как shitposting, то есть публикацию заведомо бессмысленного контента в соцсетях. А Моргенштерн на основе этих мемов сделал песню".

Напомним, в 2013 году в России уже хотели запретить "Тетрадь смерти", тогда прокуратура проверяла связь сериала с самоубийством школьницы дома.

С предложением о запрете аниме-сериала к президенту РФ Владимиру Путину обращались активисты общественного фонда "Уральский родительский комитет".

На тот момент Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства, но вскоре закрыл его. Было установлено, что комиксы не могли оказать влияние на психику покончившей с собой девушки.

Видео: Моргенштерн и SLAVA MARLOW - "Я съел деда"

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