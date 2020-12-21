Видео ⟩ Зрители оценили остроумный ответ Раймонда Паулса в прямом эфире

Диджеи Элина Балтскара, Магнус Эриньш и Томс Гревиньш обсудили с Паулсом не только серьезные темы, но и музыкальные вопросы.

В какой-то момент Маэстро указал, что он ищет проигрыватель пластинок.

"Я вам могу кое-что посоветовать, тогда в кафе обсудим", - сказал Гревиньш.

На это Раймонд Паулс остроумно ответил: "Если можно, то не надо советовать, может быть, надо подарить!".

"Правильно, в январе же юбилей. Я забыл!" - заметил Гревиньш.

Реплика Паулса пришлась по душе пользователям соцсетей.

"Знает себе цену!", "Правильно!", "Это было лучшее от Раймонда!" - писали под видео.

В соцсети TikTok на видео поставили свыше 2 тысяч отметок "нравится".

Напомним, что на странице марафона "Dod pieci! 2020" можно сделать пожертвования, как и на заправочных станциях Circle K.

Минимальное пожертвование - 5 евро. Это один час в безопасности для человека, который страдает от насилия в семье.