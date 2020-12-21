Видео ⟩ Зрители оценили остроумный ответ Раймонда Паулса в прямом эфире

Маэстро Раймонд Паулс стал гостем первого дня благотворительного марафона "Dod pieci! 2020".
Диджеи Элина Балтскара, Магнус Эриньш и Томс Гревиньш обсудили с Паулсом не только серьезные темы, но и музыкальные вопросы.
В какой-то момент Маэстро указал, что он ищет проигрыватель пластинок.
"Я вам могу кое-что посоветовать, тогда в кафе обсудим", - сказал Гревиньш.
"Правильно, в январе же юбилей. Я забыл!" - заметил Гревиньш.
Реплика Паулса пришлась по душе пользователям соцсетей.
"Знает себе цену!", "Правильно!", "Это было лучшее от Раймонда!" - писали под видео.
В соцсети TikTok на видео поставили свыше 2 тысяч отметок "нравится".
@piecilv
“Dod pieci!” neiztiek arī bez jokiem. 1. dienā viesojās maestro, un mēs zinām, ko viņš gribētu saņemt dzimšanas dienā. 😅 #joke #funny #2020 #prank♬ original sound - pieci lv
Напомним, что на странице марафона "Dod pieci! 2020" можно сделать пожертвования, как и на заправочных станциях Circle K.
Минимальное пожертвование - 5 евро. Это один час в безопасности для человека, который страдает от насилия в семье.
Все полученные средства будут направлены в организацию Ziedot.lv для кризисного фонда, чтобы помочь людям, которые пытаются уйти от насилия в семье - на временный ночлег, медицинскую помощь, оплату экспертизы, еду, транспорт, ментора и т. д.