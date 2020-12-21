Пн, 21.12.2020
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Госполиция
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Видео ⟩ Зрители оценили остроумный ответ Раймонда Паулса в прямом эфире

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Маэстро Раймонд Паулс стал гостем первого дня благотворительного марафона "Dod pieci! 2020".

Диджеи Элина Балтскара, Магнус Эриньш и Томс Гревиньш обсудили с Паулсом не только серьезные темы, но и музыкальные вопросы. 

В какой-то момент Маэстро указал, что он ищет проигрыватель пластинок. 

"Я вам могу кое-что посоветовать, тогда в кафе обсудим", - сказал Гревиньш. 

На это Раймонд Паулс остроумно ответил: "Если можно, то не надо советовать, может быть, надо подарить!".

"Правильно, в январе же юбилей. Я забыл!" - заметил Гревиньш.  

Реплика Паулса пришлась по душе пользователям соцсетей. 

"Знает себе цену!", "Правильно!", "Это было лучшее от Раймонда!" - писали под видео.

В соцсети TikTok на видео поставили свыше 2 тысяч отметок "нравится". 

@piecilv

“Dod pieci!” neiztiek arī bez jokiem. 1. dienā viesojās maestro, un mēs zinām, ko viņš gribētu saņemt dzimšanas dienā. 😅 #joke #funny #2020 #prank

♬ original sound - pieci lv

Напомним, что на странице марафона "Dod pieci! 2020" можно сделать пожертвования, как и на заправочных станциях Circle K.

Минимальное пожертвование - 5 евро. Это один час в безопасности для человека, который страдает от насилия в семье. 

Все полученные средства будут направлены в организацию Ziedot.lv для кризисного фонда, чтобы помочь людям, которые пытаются уйти от насилия в семье - на временный ночлег, медицинскую помощь, оплату экспертизы, еду, транспорт, ментора и т. д.

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