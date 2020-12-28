Подруга латвийской певицы Ladybird просит помощи: "Детей отняли, они сейчас у отца"

Латвийская певица Ladybird (настоящее имя - Татьяна Шихмуратова) была арестована в начале декабря за похищение своих детей. Ее подруга Jenny May рассказала о ситуации и попросила о помощи в социальных сетях.
Jenny May рассказала версию со стороны подруги и указала, что женщина не может видеть своих детей.
"Это тот раз, когда я прошу о помощи. Моя подруга Татьяна (Ladybird) попала в сложную ситуацию. Последние пять лет Татьяна замужем за американцем и растит двух чудесных деток - 2 и 3 года.
После трудного этапа в жизни она отправилась с детьми в кризисный центр за помощью. Отец малышей знал об этом, но начал уголовное преследование и распространил ложь о матери своих детей.
Детей отняли, они сейчас у отца. Татьяна одна без денег и дома брошена на произвол судьбы. Ее приютила у себя хорошая подруга", - рассказала Jenny May.
По словам подруги, Татьяна Шихмуратова борется за то, чтобы вернуть своих детей, или иметь возможность их видеть.
Сейчас ей это запрещено. Дело в том, что Татьяна не является гражданкой США и во время уголовного процесса не имеет права работать. Она не может себе позволить адвоката и оформить документы. На это требуется огромная сумма денег.
Последние три года ежедневно Татьяна была с детьми. Она постоянно рассказывала подруге, как они проводят время вместе.
Сейчас цель отца детей сделать так, чтобы Татьяна их больше не увидела.
"Я прошу как мать и подруга! У меня самой двое детей, и я очень хорошо понимаю, как дороги для каждой матери свои дети. Забрать их, как вырвать сердце", - указала она.
Сейчас необходима финансовая и информационная помощь. Татьяна в США обратилась в посольство Латвии. Они помочь не могут. Другие учреждения, которые уже советовали, не могут помочь.
"Нужны деньги на адвоката. Расходы составляют 3 тысячи и больше", - подчеркнула Jenny.
Она попросила также писать советы, куда еще можно обратиться. Негативные комментарии и критику, Jenny May просит оставить в стороне. Подруга старается быть оптимисткой и отмечает, что все желающие могут помочь Татьяне и перевести деньги на ее PayPal.
Напомним, ранее отец детей Майкл Ларсен создал аккаунт в Instagram, в котором обратился к общественности за помощью в поиске своих детей Анники и Райана. Мужчина указал, что последний раз малышей видели вместе с Татьяной.
28 ноября Ларсен сообщил, что возбуждено уголовное дело.
Šī ir tā reize, kad vēlos lūgt palīdzību. Mana draudzene Tatjana (zināma kā dziedātāja Ladybird) ir nonākusi sarežģītā...Posted by Dženija Maija on Piektdiena, 2020. gada 25. decembris