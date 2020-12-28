Подруга латвийской певицы Ladybird просит помощи: "Детей отняли, они сейчас у отца"

По словам подруги, Татьяна Шихмуратова борется за то, чтобы вернуть своих детей, или иметь возможность их видеть.

Сейчас ей это запрещено. Дело в том, что Татьяна не является гражданкой США и во время уголовного процесса не имеет права работать. Она не может себе позволить адвоката и оформить документы. На это требуется огромная сумма денег.