Возможно, после продленных каникул возобновят очное обучение для младших и выпускных классов

По словам министра, образовательные учреждения сумели организовать учебный процесс так, чтобы можно было учиться очно, соблюдая необходимые меры безопасности.

"IZM готово обеспечить, чтобы школьники, которым особенно важно учиться очно - учащиеся младших классов, которые удаленно не могут получить качественное образование, и те, кому предстоят выпускные экзамены, - могли возобновить обучение на месте, когда закончатся продленные каникулы", - сказал Борданс.

Нежелательным сценарием IZM считает продление учебного года летом. Поэтому министерство склоняется к тому, чтобы обеспечить для учащихся выпускных классов и младших классов возможность учиться на месте.