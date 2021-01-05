Супруга Гвидо Линги раскрыла причину его смерти

Эвия вспоминает, что в последнюю неделю Гвидо очень мерз и у него пропал аппетит. Но она решила, что это связано с тем, что Линга пережил за последний год. В 2019 году он потерял работу на LR2, после скончался его друг и коллега Эдгарс Каукис, а потом ушла из жизни мамть музыканта. Гвидо также не смог получить права на вождение грузового автомобиля.

"Он уже на какое-то время закрылся в себе. Кроме того, он все время хотел, чтобы я была рядом. Я тогда не сопоставила, что могут быть какие-то проблемы..." - призналась Эвия.

Она не стала скрывать, что не знает, как дальше жить.

"Мы все делали вместе. Теперь чувствую, что часть тела у меня оторвана. Мы были словно одно целое", - сказала женщина.

Эвия не может поверить, что Гвидо больше нет. Она даже не может слушать его песни.

Согласно документам, официальной причиной смерти стала сердечная аритмия, легочная и сердечная недостаточность, постреанимационный синдром. Гвидо были проведены тесты на коронавирус, но они были отрицательными.

Прощание с музыкантом состоялось 26 декабря.

Гвидо Линга родился 16 июня 1969 года и является автором многих песен и хитов.

В 1980-х годах Линга играл в группах Ārprāc и Zig Zag, но в конце 1988 года он сформировал группу Linga, первое большое выступление которой состоялось на фестивале Rock for Independence в 1989 году.

В последние годы Гвидо Линга также работал диджеем на Latvijas radio 2.

Гвидо и его жена Эвия вырастили двух сыновей - Дэна и Свена.

В начале этого года во Дворце культуры ВЭФ музыкант отметил концертом группы Linga два юбилея - свое 50-летие и 30-летие коллектива, в который также входит старший сын Гвидо Свенс, недавно достигший совершеннолетия.

Среди наиболее популярных композиций группы Linga такие песни, как Nāc dejot, Krodziņš, Signe melo, Šeit šeit.