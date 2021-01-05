Супруга Гвидо Линги раскрыла причину его смерти
20 декабря 2020 года не стало легендарного латвийского музыканта Гвидо Линги. Ему был 51 год. Спутница артиста Эвия раскрыла изданию Privātā Dzīve официальную причину его смерти.
20 декабря 2020 года не стало легендарного латвийского музыканта Гвидо Линги. Ему был 51 год. Спутница артиста Эвия раскрыла изданию Privātā Dzīve официальную причину его смерти.
Эвия вспоминает, что в последнюю неделю Гвидо очень мерз и у него пропал аппетит. Но она решила, что это связано с тем, что Линга пережил за последний год. В 2019 году он потерял работу на LR2, после скончался его друг и коллега Эдгарс Каукис, а потом ушла из жизни мамть музыканта. Гвидо также не смог получить права на вождение грузового автомобиля.
"Он уже на какое-то время закрылся в себе. Кроме того, он все время хотел, чтобы я была рядом. Я тогда не сопоставила, что могут быть какие-то проблемы..." - призналась Эвия.
Она не стала скрывать, что не знает, как дальше жить.
"Мы все делали вместе. Теперь чувствую, что часть тела у меня оторвана. Мы были словно одно целое", - сказала женщина.
Эвия не может поверить, что Гвидо больше нет. Она даже не может слушать его песни.
Согласно документам, официальной причиной смерти стала сердечная аритмия, легочная и сердечная недостаточность, постреанимационный синдром. Гвидо были проведены тесты на коронавирус, но они были отрицательными.
Прощание с музыкантом состоялось 26 декабря.
Гвидо Линга родился 16 июня 1969 года и является автором многих песен и хитов.
В 1980-х годах Линга играл в группах Ārprāc и Zig Zag, но в конце 1988 года он сформировал группу Linga, первое большое выступление которой состоялось на фестивале Rock for Independence в 1989 году.
В последние годы Гвидо Линга также работал диджеем на Latvijas radio 2.
Гвидо и его жена Эвия вырастили двух сыновей - Дэна и Свена.
В начале этого года во Дворце культуры ВЭФ музыкант отметил концертом группы Linga два юбилея - свое 50-летие и 30-летие коллектива, в который также входит старший сын Гвидо Свенс, недавно достигший совершеннолетия.
Среди наиболее популярных композиций группы Linga такие песни, как Nāc dejot, Krodziņš, Signe melo, Šeit šeit.
Галерея: Гвидо Линга