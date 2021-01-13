Ср, 13.01.2021
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Анна Седокова рассказала, почему больше не будет делиться своей личной жизнью

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

Российская певица Анна Седокова рассказала в своем Instagram, почему она больше не будет делиться личной жизнью.

"Мне больше не хочется. Делиться со всеми. Хочется со своими. Хочу по запросу, не тем кто проходил мимо", - написала в Instagram.

Седокова отметила, что известна уже почти 20 лет и привыкла, что за ее "спиной шепчутся".

"Я привыкала, что меня обсуждают. Но не моих детей", - подчеркнула она.

Седокову возмутило то, что ее дочь "обсуждают взрослые тети и дяди, насмехаются из-за смерти ее отца". "Вы овцы. Те кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма", - написала певица.

Певица рассказала, что в этом есть ее вина, так как недавно она решила высказаться на тему воспитания детей и надеялась, что ее опыт будет полезным.

"Эта надежда больно ударила моего собственного ребенка", - подчеркнула Седокова.

Певица отметила, что больше не будет откровенно делиться своей личной жизнью в Сети, и Instagram станет частью ее рабочей жизни.

"И так больше не будет. Я люблю Инстаграм. Но не позволю ему разрушать мою жизнь", - написала она.

В заключении она отметила: "Я благодарю вас за интерес ко мне все эти годы. Никуда не исчезаю, просто меняюсь. Потому что если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни - то вам не кажется".

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