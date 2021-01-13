Анна Седокова рассказала, почему больше не будет делиться своей личной жизнью
Российская певица Анна Седокова рассказала в своем Instagram, почему она больше не будет делиться личной жизнью.
Российская певица Анна Седокова рассказала в своем Instagram, почему она больше не будет делиться личной жизнью.
"Мне больше не хочется. Делиться со всеми. Хочется со своими. Хочу по запросу, не тем кто проходил мимо", - написала в Instagram.
Седокова отметила, что известна уже почти 20 лет и привыкла, что за ее "спиной шепчутся".
Седокову возмутило то, что ее дочь "обсуждают взрослые тети и дяди, насмехаются из-за смерти ее отца". "Вы овцы. Те кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма", - написала певица.
Певица рассказала, что в этом есть ее вина, так как недавно она решила высказаться на тему воспитания детей и надеялась, что ее опыт будет полезным.
"Эта надежда больно ударила моего собственного ребенка", - подчеркнула Седокова.
Певица отметила, что больше не будет откровенно делиться своей личной жизнью в Сети, и Instagram станет частью ее рабочей жизни.
В заключении она отметила: "Я благодарю вас за интерес ко мне все эти годы. Никуда не исчезаю, просто меняюсь. Потому что если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни - то вам не кажется".