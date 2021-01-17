"Динамо" потерпело пятое поражение подряд. На этот раз от "Нефтехимика"

Матч завершился со счётом 3:2 (3:0, 1:0, 1:0) в пользу российской команды. Это поражение стало пятым подряд для "Динамо".

Дважды в составе "Нефтехимика" отличился Павел Порядин и одну шайбу в ворота рижан забросил Булат Шафигуллин. В составе "Динамо" голы в свой актив записали Андрис Джериньш и Геннадий Столяров.

В этом сезоне команды уже встречались в начале ноября. Тогда "Нефтехимик" в Риге также оказался сильнее и победил со счётом 3:1. Всего в КХЛ команды встречались между собой 25 раз - 14 побед на счету рижан и 11 раз побеждал "Нефтехимик".

В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 45 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Нефтехимика" 30 очков в 46 матчах и предпоследнее, 11-е место, на "Востоке".

Далее рижан ожидает ещё три выездных матча - подопечные Петериса Скудры сыграют с "Ак Барсом" (19.01), "Металлургом" (21.01) и московским "Динамо" (23.01).