Будет ли необходим паспорт вакцинации Covid-19 для путешествий?

Это повышает вероятность того, что "вакцинный паспорт" может стать решением для возобновления путешествий.

На этой неделе Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили призвал к глобальному принятию паспортов вакцинации в рамках более широких мер, которые, по его словам, необходимы для того, чтобы мир снова "зашевелился".

"Внедрение вакцин - шаг в правильном направлении, но нельзя ожидать возобновления туризма", - сказал он на заседании Комитета по глобальному кризису туризма в Мадриде.

"Вакцины должны быть частью более широкого, скоординированного подхода, который включает сертификаты и пропуска для безопасного пересечения границы", - сказал Пололикашвили.

Фундаментальный приоритет

Хотя есть веские аргументы в пользу того, что всемирно признанная документация о вакцинации может помочь возобновить путешествия, все еще существуют опасения по поводу возможности злоупотребления ею. Есть также вопросы о том, будут ли вакцинация против Covid-19 и паспорта вакцинации обязательными для любого путешествия и как будут безопасно передаваться личные данные.

На этой неделе несколько стран Европейского союза (ЕС) призвали к выдаче международно признанного сертификата вакцинации, призывая ЕС обсудить эту меру, даже несмотря на то, что пандемия Covid-19 продолжает расти.

Проблема солидарности

Такие авиакомпании, как Qantas и Saga Cruises, настаивают на том, что только вакцинированные пассажиры Covid-19 смогут летать за границу.

Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, 21 января, в парламенте ЕС, что есть опасения по поводу неизвестных вакцин, например, могут ли вакцинированные еще переносить Covid-19.

"И затем возникает политический вопрос. Как Вы обеспечите соблюдение прав тех, кто не имел доступа к вакцине, и какие альтернативы Вы предлагаете тем, у кого есть веские причины не вакцинироваться?" - сказал фон дер Ляйен.

Неопределенность по поводу лета 2021 года

Неравенство уже стало признаком действующих ограничений на поездки. Например, эксклюзивные курорты Мальдив уже открыты для всех туристов в течение нескольких месяцев, однако высокие цены ограничивают доступ для всех, кроме более обеспеченных.