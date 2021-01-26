Кариньш: распространение нового штамма Covid-19 призывает быть особо бдительными

Премьер-министр признал, что в настоящее время широкое распространение Covid-19 в Латвии остановлено, однако еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться значительного снижения заболеваемости Covid-19.

При этом премьер-министр напомнил, что в мире, в том числе в Латвии, уже выявлен еще более заразный и опасный штамм коронавируса.

"Нам нужно быть особенно бдительными и соблюдать все эпидемиологические меры предосторожности. Если люди думали, что пришло время куда-то поехать, я рекомендую этого не делать, особенно с учетом рисков, связанных с новым штаммом вируса", - сказал премьер.

Агентство LETA уже сообщало, что на данный момент в Латвии выявлено пять случаев заражения Covid-19 британского типа.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ранее подчеркивал, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается по степени тяжести от текущего, но имеет более высокую степень заражения, что означает, что новый тип Covid -19 не опаснее старого.