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  • Дочь Вилиса Криштопанса рассказала новые детали о преступниках, которые обворовали ее квартиры
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Дочь Вилиса Криштопанса рассказала новые детали о преступниках, которые обворовали ее квартиры

Дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола распространила в своих соцсетях новость, что ее квартиры обворовали. Теперь личности преступников установлены, а ситуация разрешилась. 

Изданию Privātā Dzīve Криштопане подтвердила, что злоумышленники уже известны, но их имена и возможная меры наказания не раскрываются в интересах следствия. 

Как оказалось, один из молодых людей своим поступком хотел привлечь внимание, а второго просто уговорили пойти следом. 

"Сейчас кажется, что он вообще не понимал, куда направляется. Его мама со мной связалась и извинилась. Из этого я сделала вывод, что парень просто связался не с теми людьми", - сказала Криштопане. 

Напомним, дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола распространила в своих соцсетях новость, что ее квартиры обворовали. Она попросила пользователей опознать двух молодых людей, которые в ночь на 22 января незаконно проникли в ее владения в Старой Риге. На ее просьбу откликнулся один из преступников и стал ей угрожать. 

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