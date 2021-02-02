Дочь Вилиса Криштопанса рассказала новые детали о преступниках, которые обворовали ее квартиры

Изданию Privātā Dzīve Криштопане подтвердила, что злоумышленники уже известны, но их имена и возможная меры наказания не раскрываются в интересах следствия.
Как оказалось, один из молодых людей своим поступком хотел привлечь внимание, а второго просто уговорили пойти следом.
"Сейчас кажется, что он вообще не понимал, куда направляется. Его мама со мной связалась и извинилась. Из этого я сделала вывод, что парень просто связался не с теми людьми", - сказала Криштопане.
Напомним, дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола распространила в своих соцсетях новость, что ее квартиры обворовали. Она попросила пользователей опознать двух молодых людей, которые в ночь на 22 января незаконно проникли в ее владения в Старой Риге. На ее просьбу откликнулся один из преступников и стал ей угрожать.