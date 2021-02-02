Дочь Вилиса Криштопанса рассказала новые детали о преступниках, которые обворовали ее квартиры

Изданию Privātā Dzīve Криштопане подтвердила, что злоумышленники уже известны, но их имена и возможная меры наказания не раскрываются в интересах следствия.

Как оказалось, один из молодых людей своим поступком хотел привлечь внимание, а второго просто уговорили пойти следом.

"Сейчас кажется, что он вообще не понимал, куда направляется. Его мама со мной связалась и извинилась. Из этого я сделала вывод, что парень просто связался не с теми людьми", - сказала Криштопане.