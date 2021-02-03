"Рига" в контрольном матче обыграла чемпиона Узбекистана "Пахтакор"

В среду, 3 февраля, "Рига" в Дубае провела контрольный матч с чемпионом Узбекистана "Пахтакором" и одержала победу со счётом 2:0. Голами в составе рижан отметились Куле Мбомбо (69-я минута) и Артём Филиппов (75).

Напомним, ранее "Рига" в ОАЭ провела контрольные матчи с петербургским "Зенитом" (0:4), "Краснодаром" (0:1) и "Шахтёром" из Солигорска (0:1). Таким образом, чемпион Латвии не только одержал свою первую победу в ОАЭ, но и впервые поразил ворота соперника.

"Пахтакор" - является 11-кратным чемпионом и 11-кратным обладателем Кубка Узбекистана, а также двукратным полуфиналистом Лиги чемпионов АФК.