Видео ⟩ Гунтарс Рачс о Раймонде Паулсе: "Берет все и переворачивает с ног на голову!"
В эфире телепередачи канала 360TV "Скажи это вслух" поэт, композитор и продюсер Гунтарс Рачс рассказал о том, как ему работалось с Раймондом Паулсом.
В эфире телепередачи канала 360TV "Скажи это вслух" поэт, композитор и продюсер Гунтарс Рачс рассказал о том, как ему работалось с Раймондом Паулсом.
Гунтарс Рачс и Раймонд Паулс являются авторами нескольких песен ансамбля "Dzeguzīte", на которых выросло не одно поколение.
Оказывается, у Раймонда Паулса был особый подход к написанию мелодий песен для коллектива. Как рассказал Рачс, чаще всего первыми рождались слова, а потом Маэстро создавал на них мелодию.
"Когда я пишу текст, у меня уже есть какая-то мелодия, какое-то представление о ней - будь то вальс, быстрый или медленный. А потом я отдаю текст Раймонду Паулсу, который все берет и переворачивает с ног на голову! То, что я задумывал, как танго - стало вальсом, а вальс превратился в рок-н-ролл.
Ранее маэстро Раймонд Паулс стал гостем первого шоу сезона программы "Скажи это вслух", в которой вспомнил свое детство и юность, а также самые мрачные периоды жизни и пошутил о годовщине в своем стиле.
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