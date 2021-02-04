Чт, 4.02.2021
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  • Гунтарс Рачс о Раймонде Паулсе: "Берет все и переворачивает с ног на голову!"
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Видео ⟩ Гунтарс Рачс о Раймонде Паулсе: "Берет все и переворачивает с ног на голову!"

В эфире телепередачи канала 360TV "Скажи это вслух" поэт, композитор и продюсер Гунтарс Рачс рассказал о том, как ему работалось с Раймондом Паулсом

Гунтарс Рачс и Раймонд Паулс являются авторами нескольких песен ансамбля "Dzeguzīte", на которых выросло не одно поколение.

Оказывается, у Раймонда Паулса был особый подход к написанию мелодий песен для коллектива. Как рассказал Рачс, чаще всего первыми рождались слова, а потом Маэстро создавал на них мелодию.

"Когда я пишу текст, у меня уже есть какая-то мелодия, какое-то представление о ней - будь то вальс, быстрый или медленный. А потом я отдаю текст Раймонду Паулсу, который все берет и переворачивает с ног на голову! То, что я задумывал, как танго - стало вальсом, а вальс превратился в рок-н-ролл.

Мой ритмический код никогда не совпадал с его мыслительным процессом. Это означает, что его способности настолько велики, что он просто делает все так, как ему заблагорассудится", - рассказывает Гунтарс Рачс о сотрудничестве с Паулсом.

Ранее маэстро Раймонд Паулс стал гостем первого шоу сезона программы "Скажи это вслух", в которой вспомнил свое детство и юность, а также самые мрачные периоды жизни и пошутил о годовщине в своем стиле. 

Галерея: концерт "Приглашает Раймонд Паулс"

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