ФОТО ⟩ Пейдж Ванзант показала лицо после дебюта в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Пейдж Ванзант с поражения дебютировала в главном поединке турнира Bare Knuckle FC: KnuckleMania.
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Пейдж Ванзант с поражения дебютировала в главном поединке турнира Bare Knuckle FC: KnuckleMania.
26-летняя Ванзант потерпела поражение от соотечественницы Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты, по итогам которых Харт одержала победу единогласным решением судей. Счёт судейских записок: 49-46 трижды.
Для экс-бойца UFC Ванзант этот поединок стал дебютным в кулачных боях. У Харт - две победы при двух поражениях.
На самом деле жарко было уже накануне во время дуэли взглядов. Харт вплотную приблизилась к Ванзант, а та схватила её за горло и оттолкнула. 31-летней Харт это не понравилось, она начала ругаться и всем своим видом давала понять, что готова устроить бой здесь и сейчас.
Короче говоря, девушки сделали всё, чтобы зрители захотел заплатить за возможность посмотреть их бой. И те, кто это сделал, скорее всего, не пожалели - Харт и Ванзант нанесли в общей сложности 117 точных ударов и на двоих получили рассечение, гематому и разбитый нос.
После поражения Ванзант успела опубликовать фото в социальных сетях. Американка показала, как выглядит её лицо после дебюта в кулачных поединках.
"Скромна в победах, скромна в поражениях", - подписала фото Ванзант.
Bare Knuckle FC - первая профессиональная лига кулачных боёв в США. Формат поединков - 5 раундов по 2 минуты, без перчаток, нельзя бить ногами и бороться. По сути, это бокс, только без перчаток.