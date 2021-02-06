ФОТО ⟩ Пейдж Ванзант показала лицо после дебюта в кулачных боях

26-летняя Ванзант потерпела поражение от соотечественницы Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты, по итогам которых Харт одержала победу единогласным решением судей. Счёт судейских записок: 49-46 трижды.

Для экс-бойца UFC Ванзант этот поединок стал дебютным в кулачных боях. У Харт - две победы при двух поражениях.

На самом деле жарко было уже накануне во время дуэли взглядов. Харт вплотную приблизилась к Ванзант, а та схватила её за горло и оттолкнула. 31-летней Харт это не понравилось, она начала ругаться и всем своим видом давала понять, что готова устроить бой здесь и сейчас.

Короче говоря, девушки сделали всё, чтобы зрители захотел заплатить за возможность посмотреть их бой. И те, кто это сделал, скорее всего, не пожалели - Харт и Ванзант нанесли в общей сложности 117 точных ударов и на двоих получили рассечение, гематому и разбитый нос.

После поражения Ванзант успела опубликовать фото в социальных сетях. Американка показала, как выглядит её лицо после дебюта в кулачных поединках.

"Скромна в победах, скромна в поражениях", - подписала фото Ванзант.