Умерла экс-вокалистка группы The Supremes Мэри Уилсон
Бывшая вокалистка оригинального состава группы The Supremes Мэри Уилсон скончалась в Лас-Вегасе. Исполнительнице было 76 лет. Об этом пишет The Mirror.
Бывшая вокалистка оригинального состава группы The Supremes Мэри Уилсон скончалась в Лас-Вегасе. Исполнительнице было 76 лет. Об этом пишет The Mirror.
Причина смерти не уточняется. Уход Уилсон стал неожиданностью для ее окружения. Еще за два дня до смерти певица опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором объявила о сотрудничестве с лейблом Universal Music. Она хотела завершить раблту над сольным альбомом к 6 марта.
Группа The Primettes (после The Supremes) была основана в 1959 году. Ее состав: Уилсон, Флоренс Баллард, Дайана Росс и Бетти Макглоун. За все время существования коллектива до 1977 года одна Уилсон оставалась неизменной его участницей.
В дискографии The Supremes 29 студийных альбомов. Пик известности коллектива пришелся на середину 1960-х. Группа стала одной из самых успешных в США.