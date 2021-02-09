Умерла экс-вокалистка группы The Supremes Мэри Уилсон

Причина смерти не уточняется. Уход Уилсон стал неожиданностью для ее окружения. Еще за два дня до смерти певица опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором объявила о сотрудничестве с лейблом Universal Music. Она хотела завершить раблту над сольным альбомом к 6 марта.

Группа The Primettes (после The Supremes) была основана в 1959 году. Ее состав: Уилсон, Флоренс Баллард, Дайана Росс и Бетти Макглоун. За все время существования коллектива до 1977 года одна Уилсон оставалась неизменной его участницей.