40-летний Кришьянис Редлихс готов бороться за место в сборной Латвии на ЧМ по хоккею

Кришьянис Редлихс в этом сезоне защищает цвета команды Mogo/LSPA, которая выступает в чемпионате Латвии. В текущем сезоне на счету защитника 30 проведённых матчей, три заброшенные шайбы и восемь результативных передач.

В последний раз Кришьянис Редлихс выходил на лёд в официальных матчах сборной в 2016 году во время квалификации на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккеист ни разу не принимал участия в чемпионатах мира под руководством главного тренера сборной Боба Хартли, но готов бороться за место в составе в этом году.

"Это были хорошие новости, что весь чемпионат пройдёт в Риге. Даже половина турнира в Риге была бы настоящим праздником хоккея. Не знаем, какая будет ситуация в стране, но думаю, что это никак не повлияет на ощущение праздника", - считает Редлихс.

"[В 2006 году] у меня не получилось сыграть [на чемпионате мира] в Риге, но была и хорошая новость - у меня в США родилась дочь. Постараюсь в этом году наверстать упущенное".

Защитник согласен с тем, что в последние 20 лет хоккей очень изменился, поэтому сейчас игрокам необходим абсолютно другой набор качеств, чтобы играть на самом высоком уровне.