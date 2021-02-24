Ср, 24.02.2021
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40-летний Кришьянис Редлихс готов бороться за место в сборной Латвии на ЧМ по хоккею

Кришьянис Редлихс ФОТО: https://www.facebook.com/hkmogo

40-летний ветеран Кришьянис Редлихс готов бороться за место в составе сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею в Риге. Об этом защитник рассказал в интервью Латвийской федерации хоккея (ЛФХ).

Кришьянис Редлихс в этом сезоне защищает цвета команды Mogo/LSPA, которая выступает в чемпионате Латвии. В текущем сезоне на счету защитника 30 проведённых матчей, три заброшенные шайбы и восемь результативных передач.

В последний раз Кришьянис Редлихс выходил на лёд в официальных матчах сборной в 2016 году во время квалификации на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккеист ни разу не принимал участия в чемпионатах мира под руководством главного тренера сборной Боба Хартли, но готов бороться за место в составе в этом году.

"Это были хорошие новости, что весь чемпионат пройдёт в Риге. Даже половина турнира в Риге была бы настоящим праздником хоккея. Не знаем, какая будет ситуация в стране, но думаю, что это никак не повлияет на ощущение праздника", - считает Редлихс.

"[В 2006 году] у меня не получилось сыграть [на чемпионате мира] в Риге, но была и хорошая новость - у меня в США родилась дочь. Постараюсь в этом году наверстать упущенное".

Защитник согласен с тем, что в последние 20 лет хоккей очень изменился, поэтому сейчас игрокам необходим абсолютно другой набор качеств, чтобы играть на самом высоком уровне.

Кришьянис Редлихс представлял сборную Латвии на девяти чемпионатах мира и трёх Олимпиадах. В последний раз защитник претендовал на место в составе сборной в 2019 году перед чемпионатом мира в Братиславе, но незадолго до турнира он выбыл из списка кандидатов.

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