Раймонд Паулс о коммуникации с Бюро вакцинации: "Там же дурдом - то один позвонит, то второй"

Агентству LETA Раймонд Паулс подтвердил, что он получит вакцину от коронавирeса 1 марта. 23 февраля ему позвонила глава Бюро вакцинации Эва Юхневича.

Маэстро не стал комментировать содержание разговора, но рассказал, что в шутку спросил у главы бюро о том, когда приезжать на репетицию Праздника песни и танца.

Паулс добавил, что в целом во время коммуникации с Бюро вакцинации у него было некоторое непонимание: "Там же дурдом - то один позвонит, то второй - как обычно".

Сначала речь шла о том, чтобы получить вакцину в конце февраля.

"Шла какая-то речь о конце февраля, но ничего точно не было сказано", - объяснил композитор.

Напомним, возможность ранней вакцинации популярных и уважаемых людей давно обсуждается в публичном пространстве. В плане вакцинации, предложенном Министерством здравоохранения, также упоминается о вакцинации лидеров общественного мнения, "послов" вакцинации, что обеспечит скорейшее получение вакцины против Covid-19 лицами с особыми достоинствами, лидерами различных неправительственных организаций и людьми, ко мнению которых бы прислушались и кому бы доверяли. Есть надежда, что эти люди подадут положительный пример другим, сделав прививки, и побудят тех, кто сомневается в том, стоит ли вакцинироваться.

Ранее издание Privātā Dzīve поинтересовалось, входит ли Раймонд Паулс в список приоритетных персон. Маэстро ответил, что он, как и другие, стоит в очереди.

"Я жду очереди, а потом вакцинируюсь. Я не отрицаю этого. Потому что от этого несчастья следует избавляться", - прокомментировал свое решение о вакцинации композитор.