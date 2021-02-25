Covid-19 в Латвии: 813 новых случаев за сутки, скончались 6 человек

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

В среду сделано 12 232 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 258 человек, умерли 1593 человека, что составляет 1,89% общего количеств инфицированных.