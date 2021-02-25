Covid-19 в Латвии: 813 новых случаев за сутки, скончались 6 человек

Covid-19 в Латвии: 813 новых случаев за сутки, скончались 6 человекДополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 813 новых случаев Covid-19, скончались 6 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 813 новых случаев Covid-19, скончались 6 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:
В среду сделано 12 232 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 258 человек, умерли 1593 человека, что составляет 1,89% общего количеств инфицированных.
Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 501 случай на 100 000 населения, в целом за две последние недели Covid-19 выявлен у 9557 человек.