Чт, 25.02.2021
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Лелде Метла-Розентале, преподаватель политологии
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Covid-19 в Латвии: 813 новых случаев за сутки, скончались 6 человек
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ФОТО: Evija Trifonova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 813 новых случаев Covid-19, скончались 6 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

В среду сделано 12 232 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 258 человек, умерли 1593 человека, что составляет 1,89% общего количеств инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 501 случай на 100 000 населения, в целом за две последние недели Covid-19 выявлен у 9557 человек.

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