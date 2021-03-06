Израиль отложил вакцинацию палестинских рабочих

Израильское военное агентство COGAT, которое координирует повседневные дела с властями Палестины, объяснило перенос "административными задержками" и добавило, что новая дата начала кампании вакцинации будет установлена ​​позже.

Программа вакцинации палестинских рабочих должна была начаться в воскресенье, 7 марта, на контрольно-пропускных пунктах, через которые палестинцы с Западного берега прибывают в Израиль и в израильские промышленные зоны.

Вакцинация могла бы смягчить критику в отношении Израиля из-за того, что он не делится своими запасами вакцины с палестинцами, живущими на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, даже несмотря на то, что Израиль стал одним из лидеров по вакцинации от коронавируса в мире.

Израиль также объявил о планах поделиться излишками вакцин с географически удаленными союзниками в Африке, Европе и Латинской Америке, но это решение было заморожено из-за юридических проблем. Лидеры Израиля, Австрии и Дании официально подтвердили в Иерусалиме в четверг, 4 марта, что они формируют альянс в области вакцин для борьбы с Covid-19.

Около 100 000 палестинцев с Западного берега работают в Израиле. Палестинская национальная администрация получила дозы вакцины только для 6000 человек, а это означает, что большинство из семи миллионов палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа останутся без вакцины.