Израиль отложил вакцинацию палестинских рабочих
Израиль в пятницу, 5 марта, отложил планы вакцинации Covid-19 палестинцев, которые работают в Израиле и еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, сообщает AP.
Израиль в пятницу, 5 марта, отложил планы вакцинации Covid-19 палестинцев, которые работают в Израиле и еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, сообщает AP.
Израильское военное агентство COGAT, которое координирует повседневные дела с властями Палестины, объяснило перенос "административными задержками" и добавило, что новая дата начала кампании вакцинации будет установлена позже.
Вакцинация могла бы смягчить критику в отношении Израиля из-за того, что он не делится своими запасами вакцины с палестинцами, живущими на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, даже несмотря на то, что Израиль стал одним из лидеров по вакцинации от коронавируса в мире.
Израиль также объявил о планах поделиться излишками вакцин с географически удаленными союзниками в Африке, Европе и Латинской Америке, но это решение было заморожено из-за юридических проблем. Лидеры Израиля, Австрии и Дании официально подтвердили в Иерусалиме в четверг, 4 марта, что они формируют альянс в области вакцин для борьбы с Covid-19.
Около 100 000 палестинцев с Западного берега работают в Израиле. Палестинская национальная администрация получила дозы вакцины только для 6000 человек, а это означает, что большинство из семи миллионов палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа останутся без вакцины.
На прошлой неделе на Западном берегу реки Иордан были введены новые ограничения, чтобы остановить рост случаев заболевания Covid-19.