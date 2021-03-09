Болдерая: мужчина ехал пьяный за цветами на 8 марта, но совершил тяжелое ДТП

"Я не соблюдал дистанцию. Я виноват. Я просто не успел притормозить. В принципе, бусик тоже остановился. Это моя вина, - говорит водитель Audi. - Нормальная скорость, 50 км/ч. Ехали с девушкой, я хотел купить цветы на 8 марта, но не успел".

Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции, врачи и даже пожарные. Всего в аварии пострадали шесть человек. Водителю и пассажиру Audi медицинская помощь была оказана на месте, а водителю Renault и троим пассажирам автобуса пришлось отправиться в больницу.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Водитель Renault Эдгарс рассказал программе Degpunktā, что зачинщик аварии врезался в микроавтобус без торможения - тот с тонной соли в грузовом отсеке пролетел вперед на 20 метров.

Водитель эвакуатора, который приехал забрать поврежденную в аварии Audi, но получил обвинения от водителя, солидарен с Эдгаром: "Он [водитель Audi] сейчас вообще ничего не понимает. Неадекватный. Но если у него три промилле... Правильно? Около трех, наверное, 2,8. Он сам меня вызвал, не разрешил снимать. Говорит: "Не снимай, сейчас твой телефон разобью". У таких права на всю жизнь забирать нужно".

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

Сам водитель Audi свое состояние комментировать отказался: "Я просто не успел затормозить. Это моя единственная ошибка. В остальном я не вижу своей вины".

Однако сотрудники полиции отметили, что в крови мужчины было обнаружено 3,3 промилле алкоголя. Учитывая, что в инциденте есть пострадавшие, мужчине за безрассудную поездку придется ответить в суде.