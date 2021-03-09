Вт, 9.03.2021
При сохранении существующих ограничений и нынешнем темпе снижения заболеваемости Covid-19 эпидемиологическая ситуация в Латвии существенно улучшится только в мае Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)

Саманта Тина: "Мне надо работать, отношения меня не интересуют"

Латвийская певица Саманта Тина, за жизнью которой можно следить на канале STV Pirmā! в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra), уже некоторое время имеет статус свободной женщины. В прошлом году она рассталась со своим возлюбленным Наурисом. Исполнительница не скрывает, что чувствует себя хорошо. 

В новом выпуске шоу звезда откровенно признается, что все свое внимание направила на песню для конкурса "Евровидение", а отношения бы стали помехой для достижения профессиональных целей.

"Мне надо работать, отношения меня не интересуют. [...] Мне хорошо! Я наконец-то нашла гармонию с собой. Я могу побыть одна, ничто не уводит меня эмоционально прочь от моей цели, моих амбиций. Мне кажется, что отношения мне бы сейчас мешали, ведь всего так много! "Евровидение", исполнение моей мечты - это реально много работы!" - заявила Саманта. 

Она побудила и других женщин изучить себя, позволить себе побыть в одиночестве:

"Не бойтесь проводить время наедине. Это самое ценное, что может быть.[...] Всегда кажется, что кого-то "надо тянуть". Это не так!" - говорит она. 

Напомним, Латвийское телевидение приняло решение позволить Саманте Тине представлять Латвию на конкурсе "Евровидение-2021". Конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. В нем примут участие 40 стран. Армения от своего участия отказалась. 

НАВЕРХ
Back