Саманта Тина: "Мне надо работать, отношения меня не интересуют"

В новом выпуске шоу звезда откровенно признается, что все свое внимание направила на песню для конкурса "Евровидение", а отношения бы стали помехой для достижения профессиональных целей.

"Мне надо работать, отношения меня не интересуют. [...] Мне хорошо! Я наконец-то нашла гармонию с собой. Я могу побыть одна, ничто не уводит меня эмоционально прочь от моей цели, моих амбиций. Мне кажется, что отношения мне бы сейчас мешали, ведь всего так много! "Евровидение", исполнение моей мечты - это реально много работы!" - заявила Саманта.

Она побудила и других женщин изучить себя, позволить себе побыть в одиночестве:

"Не бойтесь проводить время наедине. Это самое ценное, что может быть.[...] Всегда кажется, что кого-то "надо тянуть". Это не так!" - говорит она.