Саманта Тина: "Мне надо работать, отношения меня не интересуют"

В новом выпуске шоу звезда откровенно признается, что все свое внимание направила на песню для конкурса "Евровидение", а отношения бы стали помехой для достижения профессиональных целей.
"Мне надо работать, отношения меня не интересуют. [...] Мне хорошо! Я наконец-то нашла гармонию с собой. Я могу побыть одна, ничто не уводит меня эмоционально прочь от моей цели, моих амбиций. Мне кажется, что отношения мне бы сейчас мешали, ведь всего так много! "Евровидение", исполнение моей мечты - это реально много работы!" - заявила Саманта.
Она побудила и других женщин изучить себя, позволить себе побыть в одиночестве:
"Не бойтесь проводить время наедине. Это самое ценное, что может быть.[...] Всегда кажется, что кого-то "надо тянуть". Это не так!" - говорит она.
Напомним, Латвийское телевидение приняло решение позволить Саманте Тине представлять Латвию на конкурсе "Евровидение-2021". Конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. В нем примут участие 40 стран. Армения от своего участия отказалась.