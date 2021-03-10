В Резекне для создания крупного центра вакцинации рассматриваются несколько объектов

В первую очередь в качестве возможного места массовой вакцинации рассматривается больница, однако есть и другие варианты - дневной центр пенсионеров, олимпийский центр и посольство Латгале Gors. Все эти объекты позволяют обеспечить удобное разделение потоков посетителей. Вчера с представителями этих учреждений было проведено собрание для обсуждения возможностей создания центра вакцинации.
Барташевич сообщил, что государство не обещало самоуправлению какой-либо финансовой поддержки для создания центров, но самоуправление и не намерено требовать ее за использование помещений. В то же время государство предоставит доплаты врачам, которые будут проводить вакцинацию.
"Это не означает, что мы пытаемся каким-то образом агитировать, но такова реальная ситуация", - сказал он.
Мэр убежден, что жителям нужно дать возможность выбирать, какой вакциной от Covid-19 прививаться, и это повысит интерес к вакцинации. По данным самоуправления, на сегодняшний день на сайте manavakcina.lv на вакцинацию записались всего 350 жителей Резекне.