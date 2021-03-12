С понедельника в Риге по 1-му и 5-му автобусным маршрутам будут курсировать троллейбусы

Нумерация маршрутов будет сохранена, однако дополнительно будет добавлена буква А: соответственно, будет курсировать троллейбус 1А улица Абренес - Бергюциемс и 5А улица Абренес - Межциемс.
Других изменений в обслуживании пассажиров не будет. Направленные по 1-му и 5-му автобусным маршрутам троллейбусы будут курсировать по тому же маршруту, останавливаться на тех же остановках и ездить по тому же графику.
Пассажиры, которые приобрели проездные на упомянутые автобусные маршруты, смогут продолжить использовать их в троллейбусах 1А и 5А.
Курсировавшие по этим маршрутам автобусы для снижения потока пассажиров будут направлены на другие маршруты, в свою очередь инфраструктура 1-го и 5-го автобусных маршрутов позволяет осуществлять перевозки и на троллейбусах - на части маршрута троллейбусы будут подключены к контактной сети, а на части будут передвигаться на дизельном генераторе.