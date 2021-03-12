Пт, 12.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

С понедельника в Риге по 1-му и 5-му автобусным маршрутам будут курсировать троллейбусы

Троллейбус ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

В Риге с 15 марта на неопределенное время пассажирские перевозки на 1-м и 5-м автобусных маршрутах будут осуществлять не автобусы, а длинные троллейбусы, сообщает Rīgas satiksme.

Нумерация маршрутов будет сохранена, однако дополнительно будет добавлена буква А: соответственно, будет курсировать троллейбус 1А улица Абренес - Бергюциемс и 5А улица Абренес - Межциемс.

Других изменений в обслуживании пассажиров не будет. Направленные по 1-му и 5-му автобусным маршрутам троллейбусы будут курсировать по тому же маршруту, останавливаться на тех же остановках и ездить по тому же графику.

Пассажиры, которые приобрели проездные на упомянутые автобусные маршруты, смогут продолжить использовать их в троллейбусах 1А и 5А.

Курсировавшие по этим маршрутам автобусы для снижения потока пассажиров будут направлены на другие маршруты, в свою очередь инфраструктура 1-го и 5-го автобусных маршрутов позволяет осуществлять перевозки и на троллейбусах - на части маршрута троллейбусы будут подключены к контактной сети, а на части будут передвигаться на дизельном генераторе.

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