ВИДЕО ⟩ Овечкин забил 717-й гол в НХЛ и догнал легендарного Эспозито
Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 717-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и поднялся на шестую строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю.
Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 717-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и поднялся на шестую строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю.
В очередном матче регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" на выезде разгромил "Баффало Сэйбрз" со счётом 6:0.
В составе победителей забивали Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг, Джастин Шульц и российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Для Овечкина эта шайба стала 11-й в текущем сезоне, благодаря чему он сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с легендарным канадцем Филом Эспозито - у обоих по 717 точных бросков.
"Конечно, приятно находиться в такой компании. Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче. Где-то их удаётся реализовать, где-то нет. В любом случае я просто стараюсь делать свою работу. Самые важные голы ещё впереди", - приводит слова Овечкина "Чемпионат".
1. Уэйн Гретцки (Канада) - 894
2. Горди Хоу (Канада) - 801
3. Яромир Ягр (Чехия) - 766
4. Бретт Халл (США) - 741
5. Марсель Дионн (Канада) - 731
6. Фил Эспозито (Канада) - 717
6. Александр Овечкин (Россия) - 717
8. Майк Гартнер (Канада) - 708