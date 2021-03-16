ВИДЕО ⟩ Овечкин забил 717-й гол в НХЛ и догнал легендарного Эспозито

Для Овечкина эта шайба стала 11-й в текущем сезоне, благодаря чему он сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с легендарным канадцем Филом Эспозито - у обоих по 717 точных бросков.

"Конечно, приятно находиться в такой компании. Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче. Где-то их удаётся реализовать, где-то нет. В любом случае я просто стараюсь делать свою работу. Самые важные голы ещё впереди", - приводит слова Овечкина "Чемпионат".