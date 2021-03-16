Вт, 16.03.2021
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ВИДЕО ⟩ Овечкин забил 717-й гол в НХЛ и догнал легендарного Эспозито

Александр Овечкин ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 717-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и поднялся на шестую строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю.

В очередном матче регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" на выезде разгромил "Баффало Сэйбрз" со счётом 6:0.

В составе победителей забивали Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг, Джастин Шульц и российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 11-й в текущем сезоне, благодаря чему он сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с легендарным канадцем Филом Эспозито - у обоих по 717 точных бросков.

"Конечно, приятно находиться в такой компании. Я просто делаю то, что должен. Стараюсь использовать свои моменты и двигаться дальше. Мне кажется, что у меня возникают отличные моменты почти в каждом матче. Где-то их удаётся реализовать, где-то нет. В любом случае я просто стараюсь делать свою работу. Самые важные голы ещё впереди", - приводит слова Овечкина "Чемпионат".

Список лучших бомбардиров НХЛ за всю историю: 

1. Уэйн Гретцки (Канада) - 894

2. Горди Хоу (Канада) - 801

3. Яромир Ягр (Чехия) - 766

4. Бретт Халл (США) - 741

5. Марсель Дионн (Канада) - 731

6. Фил Эспозито (Канада) - 717

6. Александр Овечкин (Россия) - 717

8. Майк Гартнер (Канада) - 708

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