Вера Брежнева: "Я провела три часа на границе у испанской полиции"

Звезда рассказала, что они сидели в участке полиции. Работники правоохранительных органов три часа делали запросы, проверяли документы, брали отпечатки пальцев и смотрели могут ли они въехать в страну. Брежнева отметила, что никогда она так долго не въезжала в европейскую страну. В итоге съемочной команде дали разрешение на въезд на три дня. Она подчеркнула, что не завидует тем, кто снимает шоу "Орел и решка".