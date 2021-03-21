Вера Брежнева: "Я провела три часа на границе у испанской полиции"
39-летняя популярная певица Вера Брежнева стала гостьей программы "Вечерний Ургант". Звезда рассказала, как ее во время съемок проекта "Орел и решка" продержали на границе три часа.
39-летняя популярная певица Вера Брежнева стала гостьей программы "Вечерний Ургант". Звезда рассказала, как ее во время съемок проекта "Орел и решка" продержали на границе три часа.
Она приняла участие в проекте вместе с Веркой Сердючкой. Съемки проходили в Барселоне.
"Добирались туда сложно... Я провела три часа на границе у испанской полиции", - призналась Брежнева.
Звезда рассказала, что они сидели в участке полиции. Работники правоохранительных органов три часа делали запросы, проверяли документы, брали отпечатки пальцев и смотрели могут ли они въехать в страну. Брежнева отметила, что никогда она так долго не въезжала в европейскую страну. В итоге съемочной команде дали разрешение на въезд на три дня. Она подчеркнула, что не завидует тем, кто снимает шоу "Орел и решка".
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Видео: Вера Брежнева на "Вечернем Урганте"