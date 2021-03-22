Видео ⟩ Панк-группа "Тараканы!" сняла клип на протестных акциях в Москве

Лидер коллектива Дмитрий Спирин рассказал изданию "Медуза", что сразу после записи композиции музыканты стали думать над визуальным рядом для клипа. Эта песня им казалась очень важной. Идея родилась спонтанно. На артистов вышел сам Данила Гулин. Он признался, что уже ранее слышал трек и некоторые его съемки на протестах идеально сочетаются с песней. Он хотел в клипе погрузить вокалиста в протестное движение.

"То есть, объединив честную уличную документалистику и элементы постановки, сделать странный, пугающий своей сюрреалистичностью клип. Не могу сказать, что все эти идеи воплотились в своем изначальном виде, так как объективная реальность всегда диктует свои законы и корректирует изначальные планы прямо на ходу", - сказал Спирин в интервью "Медузе".

Съемки были в самом эпицентре происходящего. Спирин заметил, что вышло "красноречиво и проникновенно". В январе 2021 года были отсняты сцены с поклонниками.

"Мы сняли раз в двадцать больше проходов и сцен с исполнением песни прямо на фоне цепочек "космонавтов", стоящих в оцеплении, колонн автозаков, припаркованных вдоль Садового кольца и тому подобного, но на пост-продакшене эти планы были признаны неудачными и в окончательный монтаж не вошли", - отмечает он.

Были определенные трудности во время съемок из-за частой смены времени и мест сбора. Нужно было быстро реагировать. Но видео вышло без постановок.

"Мы все делали сами, были на связи по обычным телефонам, оперативно реагировали и перемещались в пространстве. Лично для меня это больше всего напоминало партизанский рейд в тыл врага", - заметил Спирин.

Дмитрий указал, что во время съемок полиция относилась к Даниле уважительно и не создавала препятствий. Он полагает, что у него было журналистское удостоверение. Но когда начались задержания, то их тоже попытались задержать. Любопытно, но в клипе есть кадры из автозака. Вероятно кто-то все-таки был задержан.