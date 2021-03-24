Ср, 24.03.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина

Правительство одобрило график принятия бюджета на 2022 год

Бюджетный портфель ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством финансов график принятия бюджета на 2022 год.

В соответствии с предлагаемым графиком, 13 апреля правительство рассмотрит программу стабильности Латвии на 2021-2024 годы, которая включает прогнозы макроэкономических показателей, среднесрочные цели государственного бюджета и приоритеты фискальной политики.

До 30 июня министерства смогут подавать в Минфин и Межведомственный координационный центр предложения о приоритетных мероприятиях и необходимом для их реализации финансировании.

24 августа правительство ознакомится с отчетом о базе основного госбюджета и специального госбюджета на 2022, 2023 и 2024 годы, а также с отчетом о прогнозах макроэкономических показателей, доходов и баланса правительственного бюджета.

В августе также планируется рассмотреть отчет о результатах пересмотра бюджетных расходов и предложения по их использованию.

17 сентября правительство планирует ознакомиться с бюджетными запросами министерств на 2022, 2023 и 2024 годы. Бюджет следующего года правительство, возможно, рассмотрит 12 октября.

Бюджет и пакет сопровождающих законопроектов на 2022 год планируется подать в Сейм 14 октября.

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