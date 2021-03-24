Правительство одобрило график принятия бюджета на 2022 год
Кабинет министров одобрил разработанный Министерством финансов график принятия бюджета на 2022 год.
Кабинет министров одобрил разработанный Министерством финансов график принятия бюджета на 2022 год.
В соответствии с предлагаемым графиком, 13 апреля правительство рассмотрит программу стабильности Латвии на 2021-2024 годы, которая включает прогнозы макроэкономических показателей, среднесрочные цели государственного бюджета и приоритеты фискальной политики.
До 30 июня министерства смогут подавать в Минфин и Межведомственный координационный центр предложения о приоритетных мероприятиях и необходимом для их реализации финансировании.
24 августа правительство ознакомится с отчетом о базе основного госбюджета и специального госбюджета на 2022, 2023 и 2024 годы, а также с отчетом о прогнозах макроэкономических показателей, доходов и баланса правительственного бюджета.
В августе также планируется рассмотреть отчет о результатах пересмотра бюджетных расходов и предложения по их использованию.
17 сентября правительство планирует ознакомиться с бюджетными запросами министерств на 2022, 2023 и 2024 годы. Бюджет следующего года правительство, возможно, рассмотрит 12 октября.
Бюджет и пакет сопровождающих законопроектов на 2022 год планируется подать в Сейм 14 октября.