Вс, 28.03.2021
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Ксения Бородина ждет ребенка, а Сергей Жигунов женился на "копии Заворотнюк"?
Звездные страсти

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о слухах недели в рубрике "Звездные страсти". Итак, поехали. 

Ксения Бородина ждет ребенка

Телеведущая Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты больше пяти лет. У супругов подрастает общая дочь Теона. Кроме того, они воспитывают детей от предыдущих отношений - Марусю и Омара.

Супруг Бородиной в соцсетях поделился фотографией, увидев которую фолловеры стали обсуждать возможную беременность Ксении. 

Когда подписчики спросили у Курбана Омарова о том, не беременна ли его супруга, он ответил коротко: "Да". Правда, не все комментаторы в это поверили. 

На данный момент версия о беременности остается на уровне слухов, потому что сама Ксения Бородина ничего не комментировала. 

Сергей Жигунов женился на "копии Заворотнюк"

Накануне СМИ заподозрили, что Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит, которую журналисты называют "копией Заворотнюк", теперь являются мужем и женой.

Причиной тому послужили фотографии в соцсетях, на которых видны обручальные кольца. А после появились снимки с тайного бракосочетания.

Снимок с кольцом был опубликован 26 марта. Стало ясно, что возлюбленные поженились. Во время бракосочетания актер был одет в классический синий костюм, а Виктория предпочла элегантное платье с длинными рукавами.

Позже эти разговоры подтвердил и сам актер. Оказалось, что это не слухи! Пара поженилась, а Виктория взяла фамилию мужа. 

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