На Пасху изменится расписание почти 400 автобусных маршрутов по всей стране

Изменения ожидаются на маршрутах, на которых услуги общественного транспорта обеспечивают 19 перевозчиков - AS Nordeka, SIA Norma-A, AS CATA, SIA VTU Valmiera, AS Liepājas autobusu parks, SIA Sabiedriskais autobuss, AS Talsu autotransports, SIA Tukuma auto, PSIA Ventspils reiss, Galss buss, Dobeles autobusu parks, SIA AIPS, Daugavpils autobusu parks, AS Rēzeknes autobusu parks, SIA Ludzas autotransporta uzņēmums, SIA Jēkabpils autobusu parks, Gulbenes autobuss, Madonas ceļubūves SIA un Ceļavējš.