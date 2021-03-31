Вера Брежнева показала архивные фотографии в честь 20-летия дочери
Вера Брежнева поздравила свою дочь Соню с двадцатилетием. В своем Instagram певица выложила архивные фото девушки и поделилась своими чувствами и воспоминаниями.
Вера Брежнева поздравила свою дочь Соню с двадцатилетием. В своем Instagram певица выложила архивные фото девушки и поделилась своими чувствами и воспоминаниями.
"20 лет назад мы встретились, и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь", - написала Вера у себя в Instagram.
Из знаменитостей в комментариях девушку также поздравили певец Монатик, Светлана Лобода, дизайнер Бичолла Тетрадзе и солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Cинецкая.
Подписчики звезды отметили поразительное сходство дочери с Верой.
Впервые Вера Брежнева стала мамой в 2001 году, еще до того, как попала в знаменитую музыкальную группу. С отцом девочки Виталием Войченко она почти сразу разошлась. От брака с бизнесменом Михаилом Киперманом у певицы есть дочь Сара.