Ср, 31.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Вера Брежнева показала архивные фотографии в честь 20-летия дочери

Вера Брежнева поздравила свою дочь Соню с двадцатилетием. В своем Instagram певица выложила архивные фото девушки и поделилась своими чувствами и воспоминаниями.

"20 лет назад мы встретились, и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь", - написала Вера у себя в Instagram.

Из знаменитостей в комментариях девушку также поздравили певец Монатик, Светлана Лобода, дизайнер Бичолла Тетрадзе и солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Cинецкая.  

Подписчики звезды отметили поразительное сходство дочери с Верой.

Впервые Вера Брежнева стала мамой в 2001 году, еще до того, как попала в знаменитую музыкальную группу. С отцом девочки Виталием Войченко она почти сразу разошлась. От брака с бизнесменом Михаилом Киперманом у певицы есть дочь Сара.

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