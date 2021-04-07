Как это было ⟩ "Кусочек Амстердама в Риге": атмосфера салуна, наркотики и безденежье - 90-е актера Олега Хилла

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В этом году Олег Хилл отметил свое 50-летие. Сейчас он живет в Лондоне и может похвастаться тем, что снялся в картинах вместе с Брэдом Питтом, Дэниэлом Рэдклиффом и у самого Гая Ричи. Для рубрики RUS TVNET "Как это было" артист рассказал, какими были 90-е годы в Латвии, когда он находился только в начале своего творческого пути.

Олег Хилл ФОТО: Личный архив Олега Хилла

"В стране был какой-то бардак. Тогда занимались всем. Торговали спиртом на базаре, ездили в Украину за колбасой. Какое-то время я работал на трамвае… Сложно вспомнить, как все происходило. Это был какой-то чумовой момент", - отмечает Олег.

В конце 80-х и начале 90-х он работал в частном театре. Попал он туда из театральной студии при Судомеханическом заводе под руководством Елены Тининой. Именно в этой труппе Хилл получал свое актерское образование.

Олег Хилл на съемках в Лондоне ФОТО: Личный архив Олега Хилла

"Все началось там", - начинает свой рассказ Олег.

Он еще раз подчеркивает, что в 90-х, когда Латвия стала независимой, "царило безденежье".

"Поступило предложение поучаствовать не в независимом, а в зависимом театре. Заметь, зависимом! У него было какое-то глобальное и сложное название. Сейчас уже не вспомню. Сейчас смешно вспоминать, но там тогда свою карьеру начинал нынешний руководитель Даугавпилсского театра Олег Шапошников. Это была его первая или вторая работа. Он был там сорежиссером", - вспоминает наш герой.

*Олег Шапошников - латвийский театральный режиссер. В 2008 году окончил магистратуру по классу "режиссер театра" в Латвийской академии культуры. В феврале 2011-го был приглашен возглавить художественную деятельность Даугавпилсского театра, а в августе того же года стал также и директором (председателем правления) этого театра. Огромное влияние на театральную карьеру Шапошникова оказали спектакли Романа Виктюка, а затем и знакомство с ним.

Этот "зависимый театр" был в "Клубе 3" (Klubs 3) на Грециниеку в Старой Риге.

"Тогда это было приличное место. Там тогда еще не было никакого стриптиза. Он был задуман как единственный в Балтии клуб, где проходит интерактивное представление, в которое вовлечены зрители", - объясняет Олег, предвкушая мои вопросы о стриптизе и консуматоршах.