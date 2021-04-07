Ср, 7.04.2021
Успешной работе центров массовой вакцинации в праздничные дни помешало то, что очень много людей, записавшихся на прививки от Covid-19, отказывались ее делать в выходные дни или прививаться вакциной AstraZeneca. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Фото ⟩ Красотка из Таллинна претендует на сердце Тимати

В выходные в эфир вышел 4-й выпуск нового сезона шоу "Холостяк" с рэпером Тимати в роли главного героя. Неожиданно для всех на проекте появилось трое новых участниц, среди которых оказалась девушка из Эстонии - Алиса Грабовая. Об этом пишет Limon.ee.

Алиса - модель и организатор мероприятий. Экстерном закончила школу в 17 лет, чтобы начать карьеру модели, о которой давно мечтала.

Алиса прибыла в Дубай в числе последних трех девушек-"иностранок" вместе с Екатериной Сафаровой и Татьяной Бакулиной.

Тимур сразу обратил на Алису внимание и пара уже успела сходить на свидание.

Напомним, осенью 2020 года телеканал ТНТ сообщил, что новым участником шоу "Холостяк" станет Тимати. 

Бывшая девушка Тимати и мать его сына Ратмира Анастасия Решетова объявила об их расставании всего лишь за месяц до анонса, однако объяснила, что пара так и не смогла пережить карантин и уже давно живет раздельно.

У Тимати двое детей - дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой.

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