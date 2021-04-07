Фото ⟩ Красотка из Таллинна претендует на сердце Тимати

Алиса - модель и организатор мероприятий. Экстерном закончила школу в 17 лет, чтобы начать карьеру модели, о которой давно мечтала.

Алиса прибыла в Дубай в числе последних трех девушек-"иностранок" вместе с Екатериной Сафаровой и Татьяной Бакулиной.

Тимур сразу обратил на Алису внимание и пара уже успела сходить на свидание.

Напомним, осенью 2020 года телеканал ТНТ сообщил, что новым участником шоу "Холостяк" станет Тимати.

Бывшая девушка Тимати и мать его сына Ратмира Анастасия Решетова объявила об их расставании всего лишь за месяц до анонса, однако объяснила, что пара так и не смогла пережить карантин и уже давно живет раздельно.