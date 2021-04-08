В Литве выявлено 1067 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки проведено 9958 молекулярных тестов (ПЦР) и 6444 антигенных теста на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 404,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 223 127 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3647 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7406 смертей.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4792 теста на коронавирус, выявлено 757 положительных результатов, что составляет 15,8% общего количества.
От вызванных коронавирусом осложнений скончались 14 человек.
Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составляет 901,9 случая на 100 000 жителей, доля положительных первичных тестов - 17% общего количества.
В больницах находится 621 пациент с коронавирусом.