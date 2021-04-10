ВИДЕО ⟩ "Метта" неожиданно отобрала очки у чемпиона, а "Лиепая" потерпела третье поражение подряд

Лиепая - Валмиера 1:2

Интересным получился матч "Лиепаи" и "Валмиеры", в котором хозяева поля потерпели третье поражение подряд.

В первые полчаса гости были активнее и создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Счёт в матче на 33-й минуте открыл камерунский футболист Джойским Дава, который забил головой после розыгрыша углового.

На 41-й минуте всё тот же Дава ошибся при передаче голкиперу и мяч оказался у Артура Карашаускаса, который не простил ошибку игрока "Валмиеры" - 1:1. Окончательный счёт в матче на 59-й минуте установил Ибрагим Сов, который воспользовался неразберихой в штрафной площади лиепайчан.

Метта - Рига 1:1

"Метта" проигрывала "Риге" на протяжении 15 последних матчей чемпионата Латвии, но 10 апреля 2021 года эта серия прервалась - в матче, который прошёл на футбольном поле рижской средней школы Ханзас, действующий чемпион неожиданно не смог обыграть аутсайдера чемпионата.

Главные события матча развернулись в последние 10 минут. Сначала на 82-й минуте Юнуса Муритала получил мяч в штрафной соперника, оставил не у дел защитника "Риги" Антония Черномордого и вывел "Метту" вперёд.

Радость хозяев поля продлилась недолго, так как спустя всего две минуты Стефан Милошевич сравнял счёт после розыгрыша углового. "Рига" в концовке встречи могла вырвать победу, но на высоте был вратарь хозяев Алвис Сорокин.

Стоит отметить, что в первых трёх турах "Метта" потерпела три поражения, а "Рига" как раз наоборот - одержала три победы в трёх стартовых встречах чемпионата. Таким образом, "Метта" завоевала свои первые очки в текущем сезоне.