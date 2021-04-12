Большие перемены в "Вентспилсе": клуб покинут главный тренер и президент

"Вентспилс" является шестикратным чемпионом Латвии и самым титулованным клубом из тех, что представлены в текущем сезоне "Вирслиги". 2021 год начался для команды из Курземе очень неудачно - в четырёх первых матчах "Вентспилс" потерпел три поражения, один раз сыграл вничью и в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице.

В последнем матче "Вентспилс" у себя дома принимал "Даугавпилс" и уступил со счётом 0:1. На пресс-конференции после этого матча главный наставник "жёлто-синих" объявил об отставке.

"Я главный тренер команды, и мне нужно нести ответственность, поэтому, чтобы что-то исправить, это был мой последний матч. Спасибо всем, было приятно здесь работать, но нужно что-то менять. Думаю, это правильный шаг, и так будет лучше", - сказал Фрунзе.

Портал Sportacentrs.com сообщает, что президент "Вентспилса" Адлан Шишханов также решил покинуть свой пост и при первой возможности постарается продать часть принадлежащих ему акций.